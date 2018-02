Rossz hírt közöltek a FEZEN Fesztivál 2018 szervezői FEZEN Fesztivál a hivatalos oldalán közölte a hírt. 'Rossz hírekkel indul a hét nálunk sajnos, az Anthrax ütemezési problémák miatt lemondta a teljes európai turnéját, köztük a FEZEN-es koncertet. ' - közölték

A zenekar hivatalos közleménye a következő:

“Unfortunately, Anthrax announces it has to cancel its upcoming European tour due to scheduling conflicts.

The band members sincerely apologise to all of their fans and hope to see them very soon.”

Elhihetitek, hogy mi is mennyire csalódottak vagyunk - nagyon szerettük volna pótolni a 2016-ban hasonló körülmények között elmaradt koncertet, de ilyen esetekben sajnos nem tehetünk semmit. Úgy látszik, az Anthtrax-szel nincsen szerencsénk. Nagy erőkkel keressük a pótlást a megüresedett csütörtöki időpontra - közzétesszük, amint megtaláltuk! - tették hozzá.



Természetesen a július 26-i napijegyek visszaválthatóak a vásárlás helyén, a vásárolt áron - március 31-ig.

Természetesen a július 26-i napijegyek visszaválthatóak a vásárlás helyén, a vásárolt áron - március 31-ig.

(A Ticketportál rendszerében online váltott jegyek esetén a ticketportal@ticketportal.hu címre küldött emailben tüntessétek fel a bankszámlaszámot, 7-10 munkanapon belül visszautalják a vásárlás összegét. A Tixa rendszerében online váltott jegyek esetében az ugyfelszolgalat@tixa.hu címre írjatok a visszaváltás ügyében. Ha nem online vásároltál, a jegyirodában személyesen visszaváltják a jegyed.)

