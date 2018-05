Kapcsolatok • Várkonyi Attila (DJ. Dominique) DJ Dominique: "Nagyon boldogan állok a nagykövetükként a színpadra" Játék- és élménynappal hozta közelebb az egészséges óvodásokat fogyatékos társaikhoz a KézenFogva Alapítvány Április 12-én a KézenFogva Alapítvány hagyományteremtő rendezvényét, a Játék- és élménynapot több száz óvodás számára szervezte meg a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az esemény fővédnöke, dr. Herczegh Anita is részt vett a programokban. Évente egyszer személyesen is ellátogat Herczegh Anita az alapítvány kiemelt kampányára, immár hatodik éve vállalja el a szervezet közvélemény-formáló tevékenységei védnökségét. A köztársasági elnök felesége rendkívül odaadóan és szeretetteljesen viszonyult a kicsikhez, akik nagy örömmel vettek részt azokon a játékokon, amelyek közelebb hozzák őket fogyatékos társaikhoz. Herczegh Anita a megnyitó beszédében kiemelte: - Az alapítványban sok jó lelkű és segítőkész felnőtt dolgozik egymás jobb megbecsüléséért, támogatásáért és elfogadásáért. Az alapítvány 25 éves munkája alátámasztja, hogy az egyik legnagyobb ajándék, amit ember embernek nyújthat, a közös harc és győzelem az élet kisebb-nagyobb problémái felett. Korlátok mindig lesznek, de az akadályokat együtt képesek vagyunk leküzdeni - mondta a köztársasági elnök felesége, aki együtt játszott a KézenFogva Alapítvány arcával, Ujpál Dalmával a színpadon, boccia gurításában vettek részt. Pordán Ákos, az alapítvány ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: - Közel áll ez a tevékenység Herczegh Anitához, és fontosnak tartja ezt az ügyet. Ez pedig nekünk nagy megtiszteltetés. A játékos esemény fő célja az, hogy azt szeretnénk hangsúlyozni, minél korábban el kell kezdeni az érzékenyítést, vagyis a fogyatékos emberek világának közelebb hozatalát. Megvannak az óvodák, az iskolák, az egyetemek és a munkahelyek, ahol próbáljuk a fogyatékos emberek életével megismertetni az óvodásokat, a tanulókat, a dolgozókat. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen összetett programmal, tíz állomás keretében ismerhetik meg a kicsik a különböző érzékszervek kikapcsolása által a fogyatékos emberek világát. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek nyitott szemmel és örömmel érkeztek erre a napra, elnyerte tetszésüket a játék és színpadi műsor - mesélte az alapítvány feje, aki hozzátette: - Dalma minden eseményünkön részt vesz, hiszen ő a KézenFogva Alapítvány arca, nagy örömmel látjuk minden alkalommal. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mindig segít, sokat köszönhetünk neki. Látszik rajta, hogy ő is nagyon élvezi az együttműködést. Reméljük, hogy még sokat tudunk együtt dolgozni. Várkonyi Attila (DJ Dominique), a KézenFogva Alapítvány nagykövete konferálta fel az eseményt és a vendégeket. - Nagy öröm számomra, hogy ilyen rendezvényeken vehetek részt az alapítvány szervezésén belül. Nagyon boldogan állok a nagykövetükként a színpadra, rendkívül jó érzés látni a rengeteg csillogó szempárt, arról nem is beszélve, mennyi segítő ember dolgozik nap mint nap azon, hogy felejthetetlen élményeket nyújtsanak a sérült gyermekeknek - mondta az ismert lemezlovas. A megnyitó rendezvényen felléptek a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda tehetségei, műsorral készültek a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola tanulói is. A kicsik nagy ujjongással fogadták a terápiás kutyákat is. Továbbá számos érzékenyítő játékba beszállhattak csoportosan, boccia játékban is részt vehettek Ujpál Dalma és csapata közreműködésével, továbbá kerekes székes akadálypályán is végig mehettek. Különböző „szigetekre” látogathattak el: vakok, mozgássérültek, siketek és értelmi fogyatékosok állomásaira érkezhettek. [2018.05.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

