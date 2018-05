Kapcsolatok • AWS Eurovíziós Dalfesztivál - Az AWS készen áll a megmérettetésre Szombaton ismét az Eurovíziós Dalfesztivál színpadára lépett a modern metált játszó AWS, hogy a keddi nap tapasztalatait hasznosítva tovább dolgozzanak a Viszlát nyár kirobbanó előadásán. „A második próbán már csak pontosítottuk a koreográfiát, és a stáb eszközölte azokat a módosításokat is, amiket kértünk tőlük. A produkció még feszesebb lett, mi elégedettek vagyunk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk a helyszínen dolgozó újságíróktól is” – mondta Siklósi Örs énekes a szombati próba után. „A dobra felkerült a logónk is, így már minden a helyén van” – tette hozzá az AWS dobosa, Veress Áron. Jutott idő a lazításra is, az együttes a lett, litván és bolgár delegációkkal közösen hajókiránduláson nézte meg a lisszaboni partszakasz látványosságait, és meglátogatták a város egyik nevezetességét, a hintómúzeumot is. Alfama városrész szűk utcái sem maradhattak ki, a negyed hamar az együttes kedvence lett. „Lisszabon simán a kedvenc három európai fővárosom egyike lett” – mondta Veress Áron. Vasárnap este hivatalosan is megnyitották az Eurovíziós Dalfesztivált. A ceremónia részeként az előadók a lisszaboni MAAT (Museum of Art, Architecture and Technology) előtti partszakaszon leterített kék szőnyegen vonultak fel, ahol interjúkat adtak és találkoztak a rajongókkal is. Az AWS hétfő este lép fel az Eurovision Village színpadán, ahol ingyenes koncertet ad a látogatóknak. Szerda este lesz az együttes első „valódi” megmérettetése: a szakmai zsűri az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjének főpróbája alapján értékeli a produkciókat, a pontszámok fele ennek alapján dől el. A pontok felét a második elődöntő csütörtök esti adása alatt küldött közönségszavazatok adják. Az AWS 13. fellépőként áll színpadra. „Úgy érezzük, hogy a második próba után már abszolút felkészültünk a megmérettetésre” – mondta Kökényes Dániel gitáros. „Reméljük, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon is sikerül az, ami A Dal 2018-ban, és meg tudjuk mozgatni a nemzetközi rock és metál közösséget” – tette hozzá Brucker Bence gitáros. Az Eurovíziós Dalfesztivál május 8-i és május 10-i elődöntőit, valamint a május 12-i döntőt is élőben közvetíti a Duna Televízió. Az adások előtt 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort láthatnak a nézők, ebben az AWS lisszaboni élményei mellett a többi versenyzőt is bemutatják majd. [2018.05.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

Beatles zenekar szólógitárost keres zenekar [2018.04.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu