Eurovízió 2018 - így fejezte be a versenyt az AWS Eurovíziós Dalfesztivál 2018 – az AWS remek produkcióval rukkolt elő a döntőben. A Magyarországot képviselő AWS, amely a csütörtöki második elődöntőből jutott a fináléba, huszonegyedikként lépett színpadra és végül 93 ponttal a 21, helyen végzett Viszlát nyár című dalával. Az AWS-sel Magyarország sorozatban nyolcadszor jutott be az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. A modern metált játszó zenekar jó produkciót nyújtott, igazi koncerthangulatot teremtett. A csapatban Siklósi Örs (ének), Brucker Bence (gitár), Kökényes Dániel (gitár), Schiszler Soma (basszusgitár) és Veress Áron (dob) szerepel, őket Schwartz Dávid vokalista egészítette ki a lisszaboni színpadon. A Viszlát nyár a zenekari tagok szerzeménye, a dal a halál kémiájáról, megértéséről, tágabb értelemben szeretteink elvesztéséről szól. 93 ponttal zártunk!



Az AWS már a második körben feliratkozott a ponttáblára, nyolc pontot kapott Azerbajdzsántól – utána viszont sokáig csend volt a zenekar körül. Csehországtól kaptunk még két pontot, majd Ciprustól 4-et, Görögországtól 6-ot, Izraeltől és Lengyelországtól egyaránt 3-at, míg Litvániától 2 pontot zsebeltünk be. A telefonos szavazóktól 65 pontot kapott az AWS, így Magyarország 93 ponttal fejezte be a dalfesztivált. Az AWS 21. helyen végzett a a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon.



A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivált 529 ponttal Izrael nyerte, a 2019-es versenyt Tel Avivben fogják rendezni.



Negyedszer lett izraeli győztes Netta Barzilai izraeli énekesnő Toy című dala nyert. A 25 éves izraeli győztes 529 ponttal győzött a 26-os döntőben. Mögötte a ciprusi Eleni Foureira lett a második a Fuegóval (436 pont), az osztrák Cesár Sampson és a Nobody But You (342 pont) a harmadik.



A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki. A dalfesztivál történetében negyedszer született izraeli győzelem. [2018.05.13.] Megosztom: