Müpa friss hír - ekkor kezdődik az egyéni jegyértékesítés az új évad előadásaira Gyenyisz Macujev, Olga Peretyatko, a Canadian Brass Ensemble, Father John Misty, Sir Simon Rattle és a Londoni Szimfonikus Zenekar – május 9-én kezdődik az egyéni jegyértékesítés a 2018/19-es évad előadásaira Május 9-től a Müpában már nemcsak bérletben, hanem a következő évad egyes előadásaira is lehet jegyeket váltani. 2018/19-ben olyan neves művészek lépnek színpadra, mint Gyenyisz Macujev zongoravirtuóz, Olga Peretyatko világhírű szoprán, vagy a sokoldalú dirigens, Teodor Currentzis. A Canadian Brass Ensemble és a Budapest Jazz Orchestra koncertje is kihagyhatatlannak ígérkezik, emellett először érkezik Budapestre a kortárs popzene egyik legkarizmatikusabb sztárja, Father John Misty. A 2018/2019-es évadban is mindenki megtalálhatja a számítását a Müpa izgalmas programjait böngészve, hiszen a klasszikus zenétől kezdve a jazzen át a táncig számtalan műfaj legjobbjai érkeznek Budapestre. Jó hír, hogy május 9-től azokra a korábban bejelentett produkciókra is lehet jegyeket váltani, amikre eddig csak bérletben lehetett helyet foglalni. Kivételt képez a 2019-es Budapesti Wagner-napok, ahol A nibelung gyűrűje előadásaira továbbra is bérletek vásárlására van lehetőség. A komolyzene szerelmesei számára felejthetetlen élményt ígér Sir Simon Rattle és a Londoni Szimfonikus Zenekar koncertje. A világhírű karmester 2017 szeptembere óta áll a zenekar élén, az új páros éles kontrasztra épülő Bartók-Bruckner-műsorral mutatkozik be a hazai közönségnek. A fiatalabb dirigens-generáció is képviselteti magát: a görög-orosz származású, rendkívül sokoldalú Teodor Currentzis a Musica Aeterna közreműködésével Mahler első alkotókorszakának két remekét hozza el a Müpába. Természetesen nincs 2019 újévi hangverseny nélkül, amelyen ezúttal is Fischer Ádám vezényli Haydn: A teremtés című művét, a Düsseldorfi Tonhalle Zenekar pedig a Magyar Rádió Énekkarával, Fatima Said egyiptomi szopránnal, Uwe Stickert német tenorral és Sebestyén Miklós baritonnal egészül ki erre a kivételes estére. A világhírű orosz szoprán, Olga Peretyatko bebizonyítja, hogy repertoárjának nincsenek határai, a Zubin Mehta által felfedezett japán-amerikai hegedűművész Midori pedig ezúttal a Müncheni Kamarazenekar kíséretében varázsolja el a közönséget. Gyenyisz Macujev zongoravirtuózzal az évad művészeként többször is találkozhatunk: 2019 márciusában a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, májusban a litván Julian Rachlin hegedűművésszel ad szenvedélyes koncertet, novemberben pedig szólóban lép fel. A világ egyik legjobb rézfúvós együtteseként számon tartott Canadian Brass Ensemble koncertje is izgalmas zenei kalandozást ígér: az együttes a zenetörténeten átívelő műsorral érkezik. A jazzrajongóknak is számos csemegét tartogat a Müpa. A Budapest Jazz Orchestra a zseniális amerikai tenorszaxofonos Joe Lovanóval lép fel, aki korábban többek közt John Scofielddel és Paul Motiannel is dolgozott, emellett csatlakozik hozzájuk a dinamikus és sokoldalú játékáról híres jazzdobos Peter Erskine is. A kortárs pop egyik legjelentősebb alakja is tiszteletét teszi a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben: a fanyar humorú szövegekben és pop/szoft-rockban utazó amerikai énekes-dalszerző Father John Misty először ad koncertet Magyarországon. A tánc és az irodalom kedvelői is izgalmas programokból válogathatnak: az évad együttese, azaz a Magyar Állami Népi Együttes új produkciókkal készül, például Liszt műveire álmodja meg tánckoncertjét, Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László pedig irodalomból és zenéből épít különleges tüneményeket. Május 8-tól a Müpa+ hűségprogram tagjai élhetnek elővásárlási lehetőséggel, 9-én pedig mindenki számára elérhetővé válnak a jegyek. [2018.05.08.]

