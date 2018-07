Quimby a porondon - képekben Cirkuszi mutatványokkal tarkított, rendhagyó Quimby koncerttel ünnepelte a Dürer Kert fennállásának tíz éves jubileumát. Különösen izgalmas volt, hogy a Freak Fusion Cabaret artistái mellett a zenekar tagjai is meglepő helyeken, váratlan helyzetekben tűntek fel. A zuglói romos épület, ami immár tíz éve ad otthont a Dürer Kertnek, éppen elég régi ahhoz, hogy egy romkocsmára emlékeztessen, története pedig legalább olyan izgalmas. Az alternatív rock zene rajongóinak jelenlegi törzshelye volt már nevelőintézet, apácák irányítása alatt, pártfőiskola és az ELTE BTK épülete is. Mára azonban a főváros könnyűzenei és kulturális életének egyik legfontosabb underground klubja lett. A Dürer Kertben ugyanúgy helyet kapnak a feltörekvő rock-, metál-, és alternatív zenekarok koncertjei mint mondjuk egy swing-est, vagy akár a nyár esti meccsnézések. Család-, és kutyabarát, ráadásul jobbnál jobb, feltörekvő zenekarok számára biztosít koncertezési lehetőséget. Arra azonban ritkán adódik alkalom, hogy olyan nagy múlttal rendelkező, népszerű alternatív rock együttes adjon koncertet a Dürer Kertben, mint a Quimby. Most azonban mégis sor került rá. Különleges jubileumi koncertsorozattal készültek a szervezők, melynek nyitányát adta az immár huszonhét éves alternatív rock zenekar, akik nem elégedtek meg egy laza klub bulival, inkább éltek a helyszín adta izgalmas lehetőséggel és igazi zene cirkusszá változtatták a Dürer Kertet. Sosem lehetett tudni, hogy melyik dalnál és hol bukkannak majd fel a Freak Fusion Cabaret artistái, de Tibi, Livius és Dodi is meglepte párszor a rajongókat. Tibi feltűnt a kertszínpad a tetején, míg Lívius és Dodi a második emeleti ablakokból énekeltek, a tőlük megszokott könnyed humorral és lazasággal egy-egy dalt. Az egész este alatt egy varázslatos házibuliban éreztem magam, ahol újra és újra váratlan extázisban törnek ki a rajongók a produkciók, a könnyed szatirikus megjegyzések, és persze a látványos produkciók hatására. Életemben először azt éreztem, hogy nézőként én is a porondon vagyok, hogy teljesen bevonják a közönséget a játékba, és nem csupán külső szemlélőként nézem, hogy mi történik a színpadon. Ezt az érzést persze felerősítette, hogy a produkciók is mindig máshol jelentek meg. Artisták ugrottak ki az ablakból, a színpadon karikás produkciót láthattunk, a mögöttem lévő pódiumon pedig tűzzsonglőrök gyújtogattak kukákat a Forradalom című számra. Nem győztem kapkodni fejem. Nem ez az első



A Quimby és az egész világon népszerű underground cirkusz társulat egyébként már nem először készített közös produkciót. Az egyik legnépszerűbb dalukhoz, az Ajjjjaj című számukhoz készült klipben is őket lehet felfedezni. A zenekar és az artista társulat világa érezhetően közel áll egymáshoz, hiszen mindkét produkcióra jellemző, hogy belső konfliktusoktól tarkított, kissé búskomor, mégis izgalmas, szívhez szóló érzelmi világot jelenítenek meg a színpadon, egészen egyedi, semmihez sem hasonlítható módon. A koncert alatt végig érezhető volt, hogy a Freak Fusion igyekezett a produkciók lelki és látványvilágát a dalokhoz igazítani. Ez a harmónia a Legyen Vörös és a Nyina című dalok alatt volt a legtökéletesebb. Bár voltak a koncertnek gyerekbetegségei, mégis könnyen felülemelkedtem rajta, mert maga a hangulat annyira közvetlen és eufórikus volt, hogy a második szám után, már teljesen beszűkült a világ és, mint egy kisgyerek a cirkuszban, csak az érdekelt, hogy vajon mi fog történni a következő percekben. Fantasztikus és semmihez sem hasonlítható érzés volt egy olyan élő koncertnek a részesévé válni, ahol a felnőtt, hánytatott sorsú lélek kérdései és a cirkusz nosztalgikus, gyermeki játékosságának érzései együtt, harmóniát alkotva jelennek meg hangban, látványban és a szívekben is. Setlist: Altató álma Vega Gringo Hoppá (Zászlós tűz) I've got a girl - Tibi a kertszínpad tetején Libidó Legyen vörös (Karikás szám a színpadon) Fekete Lamoure Árnyék Nyina - Led karika pódium cirkusz Halleluja Nice Day Lámpát ha gyújtok Forradalom - (Tűz a kukákban) Tükrök (Livius és Dodi 2. emeleti ablakokban) Don Quijote Autó egy szerpentinen - gumikötél Leszek ma Most múlik Sehol se talállak Magam Adom - (Kalapos szám) Finálé

Suri Andi



