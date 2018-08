Képgalériák • Jazzpiknik 2018 - 0. nap A jó zenét jó borral kínálják a Paloznaki Jazzpikniken Augusztus 2-3-4-ére újra az igényes zene fővárosává válik az amúgy csöndes kis falu, Paloznak. Az első napon máris erős kezdéssel indult a fesztivál. Nyitó koncertként Radics Gigi lépett fel a Finucci Bros Quartet kíséretében. Radics Gigi hozta a tőle megszokott profizmust, minden hang a helyén, elegánsan csinos, meggyőző színpadi jelenség és olyan hévvel énekelte el kedvenc énekesnője, Beyoncé nagy slágereit, mint maga Beyoncé. Drukkolunk neki, hogy végre meglelje azt a hiányzó pluszt, ami a világhír felé röpíti. A Finucci Bros Quartet kevésbé ismert laikus körökben, pedig érdemes rájuk figyelni. A Balogh Roland vezette zenekar friss, folyamatosan fejlődik, remek hangzást kínál. Repertoárjukban a klasszikus jazztől kezdve a modern pop dalokig megtalálható minden, amihez épp szívesen nyúlnak, és teszik ezt bátran, lenyűgöző tehetséggel. Fergeteges zenei forgatag Az est fénypontja viszont Jamie Cullum volt. Egyértelműen. Az Ő fellépésével a fesztivál talán már első napján elérte csúcspontját, a szervezők bravúrosan megadták az elkövetkezendő napok alaphangulatát. Cullum az az előadó, akire oda kell figyelni, percek alatt beszippantja közönségét, azokat is akik azért érkeztek Paloznakra erre az estére, hogy őt lássák és azokat is, akik még soha nem hallották zenélni. Egy emberként énekel-tapsol mindenki, de ha arra kéri a több száz embert, hogy csöndben guggoljanak le, akkor azt is kivétel nélkül megteszik. Cullum előadása alatt vitathatatlan szerepe van zenekarának és vokalistáinak, őket a koncert alatt többször is bemutatta, többször kaptak szóló lehetőséget és mindvégig magával ragadó volt látni a teljes zenekaron belüli összhangot és működő kémiát. A klasszikus Cullum slágerek mellett helyet kaptak feldolgozások is, olyanok, mint a két ikonikus New York-os dal Sinatrától és Alicia Keys-től összemixelve és a Rihanna feldolgozás, a Please Don’t Stop the Music, ami amolyan ars poetica szerű lehet számára. Felemelő érzés volt a mikor egyszer csak a közönség tömegébe ugrott az énekes és hosszasan közöttük táncolva folytatta a show-t, mindezt a Piknik hangulatához és színvonalához méltó módon lökdösődés vagy egyéb atrocitás nélkül. Nem alaptalanul hangzott el többször, hogy a legjobb közönség vagyunk, a legnagyobb lelkesedéssel énekeltünk, tapsoltunk, ahogy azt Jamie-karmester éppen kívánta. Az előadás több ráadás után majdnem kétórás volt és garantáltan mind előadó, mind közönsége feltöltődve zárta a napot. Már csak abban bízhatunk, hogy mihamarabb újra nálunk koncerteznek. A Homola Szabolcs nevével fémjelzett Jazzpiknik végérvényesen felhelyezte Paloznakot a térképre. Schmek Eszter - [2018.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.08.04.]

