A zenekar, aki kétszer is fellépett a Katlanon! Az MSU-613 rajongók ujjonghattak, mert a zenekar kétszer, hangsúlyozom KÉTSZER is adott koncertet az Ördögkatlan fesztivál alatt. Mint kiderült a rajongó bázis kicsiktől a nagyokig terjed, olyannyira, hogy a Pécsibölcsész Udvarban tartott koncerten az óvodás korosztály is képviseltette magát, mi több, kívülről fújták a szöveget. Azért ez elég menő dolog! A zenekarnak már megjelent az első albuma is. Kanyar Ticával, a banda aranytorkú énekes pacsirtájával beszélgettünk. Még csak véletlenül sem vagyok hajlandó megkérdezni, miért és honnét jött ez a névválasztás. Az viszont érdekelne: mire szoktak tippelni az emberek? Általában inkább megkérdezik, mint tippelgetnek. Ez okos dolog, mert szerintem laikus ember sosem találná ki honnan ered a név. Mikor még én is a néző és hallgató közönség része voltam, szintén csak tippjeim voltak. Meggyőződésem volt arról, hogy Balázs kocsijának rendszámáról lehet csak szó. Aztán kiderült, hogy a rendszámmal nem lőttem mellé, csak a kocsival... Mióta létezik a banda és mi a sztorija az „összeállásnak”? Itt inkább arról írnék neked, hogy hogyan és mikor csatlakoztam. Az ősidőkig én sajnos nem tudok visszanyúlni. 2013-ban kezdtem el a PTE BTK magyar szakára járni. Balázs óráit rendszeresen látogattam, volt olyan óra, ami Misivel és Áronnal közös volt. Így már kb mindenkit ismertem már látásból. Balázzsal nagyon jóban voltunk, jó tanár-diák kapcsolatot ápolt általában minden hallgatójával. Rettenetesen laza volt az órákon és azokon kívül is. Facebook-on is ismerősök lettünk, ahol egy rólam készült évnyitós felvételt fedezett fel, amin éneklek. Ennek kapcsán keresett fel 2015 körül, hogy látott egy videót, és érdekelné, hogy lenne e kedvem leülni egy kávéra beszélgetni kicsit. Ekkor merült fel az ötlet, hogy csatlakozhatnék, akkor még Balázs-Misi duóhoz, megspékelve Áronnal. Talán 2017 elején (vagy már ki tudja) bővültünk még egy Áronnal és azóta vagyunk ennyire dúsan együtt mind. Ki írja a szövegeket? Honnét jön az ihlet? A szövegeket Balázs írja általában, 1-2 számot Misi alkotott meg. Esküszöm, nem tudom honnan jönnek a gondolatok a fejükbe, de ha egy próbára lejönnétek, hallhatnátok, mennyire nem esik nehezükre bármilyen szöveget alkotni, dalokat átírni, vagy csak egymás gondolatát folytatni. Nagyon vicces hangolásaink szoktak lenni! Ha ajánlanotok kellene egy zenekart a nagyvilágból, mely mindannyiótokat jellemez, melyik lenne az és miért? Hát annyira megismételhetetlenek vagyunk, hogy nincs is hozzánk hasonló. Az anyukám szokta egy-két dalunkra mondani, hogy Quimby-s, de igazából nem is! Minden esetre olyan zene, amit ha akarsz a fűben ülve hallgatsz, de mehet rá a tánc a Szabadkikötőben is egy magyaros szakesten. Ha egy étellel kéne leírnotok magatokat, milyen fogást választanátok? Erre a kérdésre a fiúk nagyobbnál nagyobb hülyeségeket válaszolnának… Van olyan dalunk, amiben említünk rántottát, meg konfitált kacsát, de szerintem egyik sem lehetnénk. Egyik barátnőm adott pár hete egy receptet, ami nagyon szuper kis nyári ebéd. Tésztasaláta. Leírva így azt mondod, hogy ch, ez mennyire hülyén hangzik. De megcsinálod, megkóstolod, és imádod. Persze ha jól csinálod meg! Mi azért vagyunk tésztasaláta, mert a tészta meg a saláta fix, úgy, ahogy mi ott vagyunk testben-lélekben, meg hát ott van minden hangszer meg ami kell, hozzánk tartozik. De az a plusz, amit hozzá adsz, a kaja esetén egy kis tonhal, kukorica, tejföl, random fűszer, az nálunk a spontán jövő hangulat, érzések, előadásmód. Sosincs két egyforma koncert, ez jó zenekaroknál így van. Két csendesülős koncert sem hasonlít egymásra, két ugrálós, táncolós sem. Ehhez mindig kell az az extra, amit mi adunk bele, és a közönség, aki fogadja és élvezi. Kékesi „Mandarin” Alexandra [2018.08.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.08.04.]

