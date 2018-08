A nézőkkel együtt táncoltak a Mamma Mia! szereplői Ünnepélyes keretek között zajlott le a Mama Mia 300. előadása. Az előadásban szinte minden színész részt vett, aki valaha játszott a legendás ABBA Musicalben. Az előadás végén bárki felmehetett a színpadra, és együtt bulizhatott a színészekkel és a táncosokkal. Immár 300. előadásához érkezett a legendás, Mamma Mia! musical, melyet 2014-ben mutattak be először, Szirtes Tamás rendezésében. A Mamma Mia című film, színpadra állítása, már önmagában is nagy dolog volt, hiszen a Madách Színház kapta meg a világon legelsőként a jogot arra, hogy bemutassák a Mamma Mia! non-replica változatát, melynek gerincét az ABBA dalai alkotják. A darabban olyan ismert, tehetséges művészek kaptak szerepet, mint Kováts Kriszta, Koós Réka, Gallusz Nikolett, Nagy Balázs, Sasvári Sándor, Muri Enikő, Détár Enikő és Sári Éva. A jubileiumi előadás egyik pikantériája az volt, hogy egy szerepben, akár egyszerre több színészt is láthattunk a színpadon, így minden szereposztásból kaptunk egy nagyobb kóstolót. Különösen nagy élmény volt számomra Koós Rékát a színpadon látni. Egyszerűen fenomenálisan alakította, a gyermekét elengedni próbáló, magányos, ugyanakkor vagány és talpraesett fiatal anya, Donna Sheridan szerepét. Ugyanebben a szerepben láthattuk még Gallusz Nikolettet és Kováts Krisztát is. Túl azon, hogy Koós Rékának gyönyörű hangja van, és remek színészi képességei, talán azért is tetszett annyira az alakítása, mert Donna karaktere is nagyon közel áll a szívemhez, hiszen a saját édesanyámra emlékeztet. Különösen megható volt, amikor a második felvonásban már arról énekelt, hogy milyen gyorsan felnőtt a lánya, Sophie, és milyen nehéz őt elengednie. Maga a történet egyébként, teljesen ugyanaz, mint a filmben. Én magam nagyon szeretem, mert a laza, romantikus cselekmény mélyén valódi, mély érzelmek, és érzelmi válságok jelennek meg, melyek minden ember életére jellemzőek. A szülő és a gyerek közötti kapcsolat érzelmi mélységei, elengedni egymást, amikor eljön az ideje, majd újra egymásra találni. Nekem erről szól valójában a Mamma Mia!. Annak ellenére, hogy a történetet már ismertem, Szirtes Tamás zseniális rendezése, és persze a színházi élmény miatt mégis újszerűnek hatott az egész produkció, hiába láttam már százszor a filmet. Ráadásul Tihanyi Ákos koreográfiái fantasztikusan ötletesek, tele vannak humoros fordulatokkal és tökéletesen illeszkednek a darab görög, nyári, romantikus világához. Az egész produkció alatt nagyon sok ötletes, kedvesen humoros elemet lehet felfedezni, mely teljes mértékben a rendező kreativitását dicséri. Ilyen volt például amikor Donna (Gallusz Nikolett, Kováts Kriszta, Koós Réka), Tanya (Détár Enikő, Ladinek Judit) és Rosie fellépett, Sophie (Tóth Angelika, Muri Enikő) lánybúcsúján, és a "füstgépet", gőzölős vasalók szolgáltatták, vagy amikor a második felvonásban Rosie (Balogh Anna, Sáfár Mónika) és Bill (Szerednyey Béla) egymásra találtak, és Rosie hálóingjéről Bill arca mosolygott vissza ránk.

Az ünnepi előadásban Sasvári Sándor, Nagy Balázst, Weil Róbertet, Kiss Ernő Zsoltot, ás Sánta Lászlót is láthatták a nézők.



Érdekes, hogy a dalokat magyarul éneklik, ez szerintem mindig egy merész választás, hiszen köztudottan nagyon nehéz angol nyelvű dalokat, valóban jól átadhatóan magyarra fordítani. Különösen igaz ez abban az esetben, amikor az eredeti dalokat mindenki jól ismeri. Az ABBA musical esetében ez mégis nagyon jól sikerült. Olyannyira, hogy egy csepp hiányérzetem sem maradt. Persze nem is lehetett volna, hiszen a darab végén a színészek felhívták a nézőket a színpadra, hogy együtt ünnepeljenek és táncoljanak velük, a konfetti esőben, ami nagyon kedves ötlet volt. A darabot bőven lesz még alkalma megtekintenie annak, aki még nem látta, vagy szeretné újra megnézni, hiszen ősszel országos turnéra indul a produkció. Kecskeméten, Nyíregyházán, Miskolcon és Zalaegerszegen is látható lesz majd a svéd pop együttes örök érvényű dalaira épülő történet. 2018. szeptember 29-30. Kecskemét - Messzi István Sportcsarnok

2018. november 3. Nyíregyháza – Continental Aréna

2018. november 17. Miskolc - Generali Aréna

2018. november 24. Zalaegerszeg - Városi Sportcsarnok

Suri Andi [2018.08.13.] (1. oldal)