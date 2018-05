Rocksuli - Andrew Lloyd Webber legújabb musicalje a Madách Színházban A Rocksuli színrevitelének jogát közvetlenül a londoni bemutató után nyerte el a Madách Színház és Szirtes Tamás, és ezúttal is non-replica változat készül a musicalből, ráadásul a kontinensen először Budapesten lesz látható Andrew Lloyd Webber sikerdarabja. Bemutató: 2018. szeptember 21-22-23. Nyolc év után mutat be újra Webber-musicalt a Madách Színház, a Rocksuli (School of Rock) immár a hatodik darabja a szerzőnek, amelyet Szirtes Tamás rendező színre visz itt. Az évtizedes kihagyás azonban nem is tűnhet ennyinek, hiszen 35 éve fut sikerrel a Macskák, 15 éve Az Operaház Fantomja, és a Volt egyszer egy csapat, a József és a színes szélesvásznú álomkabát, valamint a Jézus Krisztus Szupersztár is több száz előadást értek meg a Madách Színházban. A Rocksuli gyerekszereplőinek kiválasztására tavaly nyáron hirdettünk meghallgatást. 8-13 éves, zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket kerestünk, akik rockzenét tudnak játszani szóló gitáron, basszus gitáron, zongorán és dobon. A válogatáson végül több mint 300 gyermek vett részt, közülük 50-en kerültek be a Kővirágok Énekiskolával közös oktatási programunkba, amelyben ősz óta énekelni, játszani tanulnak, valamint hangszeres oktatáson vesznek részt, illetve nemrég elkezdődtek a táncpróbák is. A gyerekkarakterek szereposztása május végére készül el. A felnőtt szereplők kiválasztása meghívásos castingon történt, a szereposztás elkészült. A próbák június 4-én kezdődnek a Madách Színházban, a bemutató szeptember 21-22-23-án lesz. A Rocksuli premierjéhez kapcsolódóan idén Rockfesztivált szervez a Madách Színház. A legnépszerűbb rockbandák, fiatal zenészek és ma már legendás előadók vesznek részt a sokszínű programsorozatban, amelynek részleteit júniusban ismertetjük majd. Rocksuli, a musical A Rocksuli Andrew Lloyd Webber musicalje, az azonos című 2003-ban nagy sikert aratott film nyomán készült. Mike White forgatókönyve egyszerre himnusz a rockzenéhez és különös szerelmi történet. A főszereplő Dewey Finn, a munkanélküli rockzenész, aki a barátja neve alatt helyettesítő tanári állást vállal egy elit magániskolában. Dewey, az idealista álmodozó rockbandát szervez a kisdiákokból… A film forgatókönyvéből Julian Fellowes, a népszerű Downton Abbey című sorozat atyja írta a musical szövegkönyvét. A dalszövegeket Glenn Slater szerezte, aki a Kis Hableány, illetve a Love Never Dies dalszövegeit is írta. Andrew Lloyd Webber legújabb musicalje 2015 decemberében debütált a Broadwayn, majdnem egy évvel később pedig a londoni West Enden. A Jézus Krisztus Szupersztár 1971-es premierje óta először fordult elő, hogy a Broadway-n előbb mutattak be Lloyd Webber-musicalt, mint Londonban. A Rocksuli musical szinte teljes zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte, szemben a filmmel, amely a kor nagy rockslágereit tartalmazta. Egyetlen egy dal azonban a filmből bekerült a musicalbe is. A történet Dewey Finn valójában elfuserált, amatőr rockzenész, akit egy hajszál választ el attól, hogy élete becsődöljön: egyszerre rúgják ki a zenekarából, az állásából, ráadásul a lakbérrel is hónapok óta tartozik. Csak a csoda segíthet rajta... A csoda egy telefonhívás formájában érkezik, és a lompos rocker már másnap helyettes tanári állást vállal lakótársa nevében egy elit magángimnáziumban. Amikor rájön, hogy jólfésült nebulói vérbeli zenészek, mindent egy lapra tesz fel: elhatározza, hogy segítségükkel megnyeri a Bandák Csatája nevű rockfesztivált. De vajon hogyan sikerülhet a terve, ha a botcsinálta tanár úr gyerekesebb, mint a diákjai? Hiszünk abban, hogy Andrew Lloyd Webber legújabb musicalje a Broadway és a londoni West End után a magyar közönséget is meghódítja. A Jézus Krisztus Szupersztár világhírű zeneszerzője újból rockos hangszerelésre váltott; a szellemes és fordulatos színdarabot átszövő erőteljes, fülbemászó dalai ismét bebizonyítják: a rock and roll örök! Szereposztás



Dewey Finn: Borbély Richárd, Serbán Attila, Szemenyei János Rosalie Mullins: Gallusz Nikolett, Krassy Renáta, Mahó Andrea Ned Schneebly: Puskás Péter, Sánta László Patty Di Marco: Balogh Anna, Baranyai Annamária Theo: Kiss Ernő Zsolt, Pesák Ádám Alkotók: Fordítók: Bárány Ferenc, Puller István Koreográfus: Tihanyi Ákos Zenei vezető: Kocsák Tibor Díszlettervező: Rózsa István Jelmeztervező: Rományi Nóra Animáció: Vízvárdi András Szcenikus: Szűcsborus János Világítástervező: Madarász Madár János Játékmester: Bencze Ilona Rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia Koreográfus asszisztens: Molnár Ferenc, Váradi Éva Rendező: Szirtes Tamás [2018.05.04.]