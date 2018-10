Ez volt a divat 1957-2000 között - megérkezett a Rock&roll Áruház divatkönyv Nemcsak a jó dumák öltöztettek, de egy jó ritmusban megnövesztett barkó vagy az egyetlen tökéletes helyre felhelyezett jelvény is. A Rock&roll Áruház divatkönyv, de nem szabásmintákkal foglalkozik, hanem mindazzal, amit a ruhák, a kiegészítők kiváltottak a viselőik környezetében. A könyv tehát a hatástörténet szabásmintája. Poós Zoltán szerint nemcsak a jó dumák öltöztettek, de egy jó ritmusban megnövesztett barkó vagy az egyetlen tökéletes helyre felhelyezett jelvény is. A Rock&roll Áruház azokat az éveket idézi meg, amikor a rock&rollra még nem úgy tekintettünk, mint egy közműszolgáltatásra, amikor a divat, az öltözködés még nem a komfortot szolgálta, amikor a zene és az öltözködés még veszélyforrást jelentett, amikor nemcsak az igazi szerelemben illet kételkedni, de az igazi Levi’s farmerben, vagy az igazi Lacoste pólóban is.



Hogy kiből lett hős 15 percre, egy hétvégére vagy egy szezonra, az többek között azon múlott, hogy milyen volt a dumája, és a dumához mit viselt. Bárki lehet rocksztár, nemcsak az, aki a színpadon van, hanem az is, aki úgy néz ki, mintha egy poszteren pózolna, függetlenül attól, hogy gitár, rúzs, spakli, franciakulcs vagy éppen fakanál van a kezében.



Poós Zoltán 1970-ben született Battonyán. 1992-ben jelent meg első kötete a Cserépfalvi gondozásában. Hat verseskötetet, négy regényt, és számos dizájnnal és popkultúrával foglalkozó esszékötetet publikált. 2002-ben Zelk Zoltán-díjat, 2012-ben Füst Milán-díjat kapott. A Szivárvány Áruház című könyve indította el az ún. magyarországi retró-hullámot. Első Trapper farmerét 1980 karácsonyán kapta a szüleitől, első Sex Pistols-pólóját 1987 nyarán vette a Hunky-Punky butikban. [2018.10.10.]

