Rebecca a Budapesti Operettszinházban - jegyek itt Rebecca a Budapesti Operettszinházban - jegyek, előadásidőpontok itt Jegyek, előadásidőpontok itt.



Az Elisabeth és a Mozart! című sikermusicalek szerzőpárosa, a magyar származású, Grammy-díjas komponista, Sylvester Lévay és a szövegíró Michael Kunze újabb nagyszabású vállalkozása Bécs, Japán és Helsinki után, a Broadway előtt a Budapesti Operettszínházban! Kora legnépszerűbb regényírójává tette, s a világhírt is meghozta a Rebecca Daphne du Maurier számára. Valódi sikertörténet született 1938-ban, a szakértők igazi mesterműnek tartják a könyvet, s alighanem igazuk van, hiszen a sztori a XXI. században is izgalmas. A rengeteg sikerkönyvet jegyző szerző több műve élt tovább a filmvásznon, például a Jamaica Inn, a Madarak és az Oscar-díjas Rebecca, melyet itthon A Manderley-ház asszonya címmel ismertek meg a nézők Alfred Hitchcock rendezésében. A történetet a musicalben is a főszereplő naiv fiatal nő, "Én" elmesélésében ismerhetjük meg. Egy Côte d'Azur-i szállodában ismerkedik meg Lord Maxim de Winterrel, akinek felesége, Rebecca rejtélyes módon vesztette életét. Gyors udvarlás után ő lesz a második Mrs. De Winter, és férjével annak vidéki otthonába, a legendás Manderley-be költözik, mely az első pillanattól rideg és barátságtalan számára. Ráadásul nyomasztóan nehezedik rá az első Mrs. De Winter emléke, aki a ház minden tárgyában, szegletében, főképp Mrs. Danvers, a házvezetőnő gondolataiban folyamatosan jelen van. Az új úrnő úgy érzi, hogy Mrs. Danvers minden lépését figyeli, és állandó gyanakvással, rosszindulattal veszi körül. Férje, Maxim is egyre megközelíthetetlenebbnek tűnik számára sötét emlékekkel teli otthonában. A helyzet még tovább romlik, amikor megtalálják a vízbefúlt Rebecca holttestét, és újból vizsgálni kezdik az asszony halálának körülményeit… Régi terve vált valóra a Kunze-Lévay párosnak, amikor du Maurier izgalmas, már-már krimiszerű regényét zenés színpadra vihették. A rejtélyes meséből a librettót eredetileg angolul írta Michael Kunze, s Londonban tervezték bemutatni a művet, amelynek premierjére végül a Vereinigte Bühnen Wien produkciójában került sor Bécsben - s ezzel a Raimund Theaterben egy két évig tartó sikerszéria indult el, mely reményeink szerint most a Budapesti Operettszínházban is folytatódik. A Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös produkció. Közreműködik: a Musical Együttes és a Színház Zenekara, Bakos Vera, Fa Géza, Kapeller Anasztázia, Marton Lajos, Meszter Ervin, Szabó Barna. Jegyek, előadásidőpontok itt. [2019.01.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Énekest keresünk budapesti zenekarunkba! zenekar [2019.01.03.]

Beatles koncerthez szólógitárost keresek zenekar [2019.01.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu