Új magyar zenés komédia a Madách Színházban! Március 23-án mutatjuk be Szente Vajk és Bolba Tamás Liliomfi című romantikus zenés komédiáját, amelyet Szigligeti Ede műve nyomán írtak. A főszerepben Nagy Sándort láthatják, a további szerepekben Szerednyey Béla, Magyar Attila, Serbán Attila, Barabás Kiss Zoltán, Barát Attila, Jenes Kitty, Kovács Gyopár, Ladinek Judit, Dobos Judit, Tóth Angelika és Berényi Dávid lép színre. Az előadást Szente Vajk rendezi. „Színjáték, és a szív már ég!” – mondja Liliomfi és Mariska, akik az elrendelt sorsuk ellen lázadnak azért, hogy pont azt érjék el, amit a sors elrendelt nekik. Hiszen egymásnak teremtette őket a Jóisten... – és Szilvai professzor is. Persze ők erről mit sem tudnak, ezért Liliomfi, a lánglelkű vándorszínész kockázatos játékba kezd, és boldogsága elnyeréséért ezer arccal téveszt meg mindenkit, olykor még azt is, akit a legjobban szeret. A LILIOMFI története előszőr öltözik egy korszerű musical köntösébe, de a kor természetesen a XIX. század, a szereplők pedig a színdarabból és a Makk Károly által készített nagyszerű filmből is ismert figurák, Szellemfi, Camilla kisasszony és Kányai fogadós, vándorszínészek, balatoni vendégek, sőt a szerencsétlenül járó ifjabb Schwartz is felbukkan majd.



De Szente Vajk író és rendező Szigligeti Ede darabjában új színekre, új lehetőségekre is bukkant, amelyek korunkban érvénnyel és friss erővel szikráznak fel. Meddig megyünk el a boldogsákunkért? A szülők nemzedéke hogyan próbálja meghatározni az életünket? És vajon biztos nincs igazuk?



A fiatalok irigylésre méltó elszántsággal próbálnak megtenni mindent a szerelmükért, és ebben a lelkesedésben lakozik valami egyedi és emberi, amelytől ez a történet mindannyiunk szívéhez közel áll. Reményeink szerint szívekhez közel álló lesz majd Bolba Tamás vadonatúj zenéje is, amellyel folytatjuk a Madách Színház küldetését, a nézőket évről évre új magyar zenés előadással várva a Nagykörútra. [2019.01.17.] Megosztom: