Zenerégész: Mi történt január 15-én? Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 15-én!



Események:



1895. Szentpéterváron bemutatták Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző "Hattyúk tava" című balettjét.



Született:

1941. Captain Beefheart/Don Van Vliet énekes, zenész (Frank Zappa/The Magic Band)

1964. Wes kameruni származású popzenész

1976. Glenn Frey német zenész a Touché együttes tagja.



Elhunyt:

1964. Elhunyt Jack Teagarden amerikai jazzmuzsikus, Louis Armstrong zenekarának tagja

1967. Szirmai Albert (Sirmay) zeneszerző, karmester

2005. Victoria de los Angeles (Victoria Gómez Cima) katalán opera-énekesnő



1958 Az Everly Brothers első TV fellépése a brit Perry Como Show-ban. Az Everly Brothers egy amerikai country és rock and roll duó, amely Don Everly fivérekből állott. Az Everly Brothers beválasztották a Rock and Roll Hall of Fame-be, a lista első évében, 1968-ban. 2001-ben beiktatták őket a Country-hírességek Csarnokába. 1965 A Who megjelentette első kislemezét, "I Can't Explain" címmel. 1968 Megjelent a Byrds "The Notorious Byrd Brothers" c. albuma. 1969 George Harrison egy ötórás találkozó keretében John Lennon, Paul McCartney és Ringo Starr társaságában közölte, hogy ki szeretne lépni a The Beatles zenekarból. Harrison többek között nem volt megelégedve az élő fellépésekkel kapcsolatos terveikkel. 1977 Az ABBA az "Arrival" c. lemezével a második brit No.1 albumát szerezte meg. Az Arrival az ABBA együttes negyedik, 1976-ban megjelent nagylemeze. Igazán jelentős slágereket tartalmaz, többek között a csapat talán legismertebb dalát (Dancing Queen). Kifinomultság, profi hangzás, remek szerkesztés jellemzi. A címhez méltó módon az ABBA ezzel az albummal érkezett meg pályája csúcsára, ahol még sokáig működött elképesztő sikerrel. - áll a wikipedia anyagában. 1982 A Police "Ghost In The Machine" című 119 állomásos világkörüli turnéjának első, Észak-Amerikai koncertje Bostonban.