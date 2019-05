Az Oscar-díjas zenész Budapesten lépett fel - képes beszámoló

My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio

Giorgio Moroder, egy kevéssé ismert név, pedig háromszoros Oscar-, négyszeres Golden-Globe és négyszeres Grammy-díjas olasz zeneszerzőről van szó, aki emellett énekes, DJ és producer, a diszkó egyik atyja. És bár lehet, a név nem ismerős, de ha azt mondanám Donna Summer: Bad Girls, On The Radio, Hot Stuff, esetleg az I Feel Love, azonnal sokan a fejükhöz kapnának.

A zenéket a legtöbben ismerjük, csak nem kapcsoljuk össze Giorgio nevével. Élete jelentős részében Németországban élt, ahol többek között olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint a már említett Donna Summer, Freddie Mercury vagy David Bowie, és olyan filmek zenéit szerezte, mint a Flashdance vagy a Top Gun, hogy csak néhány példát említsek.

Ezekből kaphatott ízelítőt, aki részt vett a Celebration of 80’s című 15 állomásos koncertturné budapesti állomásán május 15-én az Arénában. Egy mondhatni családias, jó hangulatú koncert volt ez. A teltháztól sajnos valóban messze állt, de ez mit sem vont le az élvezeti értékéből. Egy igazán élvezetes, generációkon átívelő eseményen vehettek részt a lelkes rajongók. A 10 évesektől az 50 pluszosokig minden korosztály szép számban képviseltette magát. A koncert kezdete előtt az igazi az fanatikusok Giorgio nevét skandálták a színpad előtti első sorokban.

A turné névválasztása talán kissé visszás, hiszen Moroder a legtöbb és legismertebb slágerét a 70-es években írta. Ahogy az 1977-es Donna Summer által énekelt, talán mondhatjuk, hogy leghíresebb slágerét, az I Feel Love-ot is, mely az Arénában is elhangzott. Bár az énekesnő sajnos már nem lehetett ott élőben, a dal így is varázslatosan szólt. Giorgio kedvesen mesélt a megszültésnek körülményeiről a müncheni stúdióban, miután élő zenei kísérettel csendült fel a jól ismert szám, melynek előadásában a helyszínen lévő csodálatos énekesek közreműködtek.

Sokakat meglepetésként érthetett, hogy a 78 éves művész 4 énekessel és egy komplett zenekarral a háta mögött állt színpadra és nem csak egy lemezjátszók mögött álló DJ “szórakoztatta” a nagyérdeműt. A slágerek éneklésében a közönség is aktív és lelkes résztvevővé vált, főként a Looky looky c. dal kapcsán, és mindeközben sok életrajzi információval is gazdagodott.

Moroder több mai sztárral is dolgozott együtt. A Daft Punk is meghívta Giorgiot, aki kész volt rá, hogy slágert írjon az együttesnek. Így meglepetésként érte, hogy saját életéről és pályájáról kellett mesélnie, így született meg a Budapesten is elhangzott Giorgio by Moroder című dal. Az ebben hallható “my name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio” frázis többször is elhangzott az este folyamán.

A felvételről felcsendülő számok esetében a színpadi kép kiegészült a kivetített klippekkel, az eredeti előadók fotóival, tovább emelve a hangulatot és felidézve a korszakot, melyben születtek és örökzöldekké váltak.

Összességében remek hangulatú estében lehetett része a jelenlévőknek, amit egy kicsit jobban eltalált hangosítással tovább is lehetett volna fokozni - nemes egyszerűséggel mondhatnám azt is, lehetett volna jóval hangosabb. Ugyanakkor jó volt látni, hogy mindaz a korosztály, akik ezeken a zenéken nőttek fel, mind pedig a résztvevő kiskamaszok egyformán jól érezték magukat és önfeledten buliztak, táncoltak egymás mellett, egymással.



Reméljük Giorgio nem hagyja még abba a turnézást, hiszen ahogy mondta, ha Ennio Moricone még bírja akkor neki is bírnia kell, és aki most kihagyta lesz még lehetősége élőben meghallgatni Giorgiot.

Muzsek Zsófia

Giorgio Moroder Budapesten lépett fel képekben - klikk a fotóra

[2019.05.29.]