Paloznaki Jazzpiknik 2019 - teljes a programlista A nyár leghangulatosabb fesztiválja, a Jazzpiknik augusztus 1-3. között Paloznakon! 4 színpadon, több mint 30 koncerttel a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben ülős piknik hangulattól, a klubhangulaton át a „nagykoncert” élményig minden meglesz az idei Jazzpikniken. A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon a Homola Pincészet 2019-ban nyolcadaik alkalommal rendezi meg a Paloznaki Jazzpikniket, ami kis Tájház udvari dzsemboriból vált 3 napos, mára már 4 színpados, 33 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává. Az alapötletet a jó borok és a jó zene kapcsolata adta, az ötletgazdák Homola Szabolcs és Valde Orsolya. Egy olyan színvonalas rendezvény létrehozása lebegett a szemük előtt, amely a tömegfesztiválok mellett kínál alternatívát a Balatonon. A legjobb hazai és nemzetközi előadók mellé fontos a minőségi gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és a fenntarthatóságra való odafigyelés. A Balatontól egy kőhajításnyira, a paloznaki szőlőhegyen igazi piknik-hangulatra számíthatnak a látogatók. A 500 lakosú falu ilyenkor három napra a jazz balatoni fővárosa lesz: a falu melletti nagyszínpadon napközben a plédeken ejtőzve, este pedig a füvön táncolva, a csillagok alatt szólnak a nagykoncertek. A 2019-es fesztivál sztárfellépője: Rick Astley a Never Gonna Give You Up ’80-as évekbeli slágerének énekese, aki nagy sikerrel tért vissza néhány éve új, kifinomult soul hangzásával. A Michael Jackson fiútestvéreiből álló The Jacksons formációt most először hallhatják a rajongók Magyarországon. A jazz, a funk és a soul kiemelkedő alakjaival találkozhatnak a piknikezők: csütörtökön a The Jacksons adja a nyitókoncertet, előzenekara a Peet Project, akik az idei Jazzpiknik fesztiválhimnuszának szerzői is. Pénteken a The Brand New Heavies, Little G Weevil és a Silhouette & Vinx varázsolja el a közönséget, majd a szombati záróesten, augusztus 3-án Rick Astley, Maceo Parker és Adani&Wolf lép fel a nagyszínpadon. A további színpadokon a magyar jazzélet jeles képviselői varázsolják majd el a piknikezőket. Programbontás: Augusztus 1., csütörtök Nagyszínpad 18:45 Peet Project

21:00 The Jacksons Audi Jazz Stage 17:30 Écska &Hubs

20:00 Acoustic Cuts

23:00 Gabo Acoustique Tattinger Jazz és Pezsgőbár

19:00 Postmodern Songbook

22:00 Szilárd Piano Projekt Augusztus 2., péntek Nagyszínpad 18:15 Little G Weevil

20:30 The Brand New Heavies

23:00 Silhouette&Vinx Fábián Juli Színpad 17:30 Arcadenoe

19:30 Véczi Eszter Quartet

21:30 Rafael

23:45 Singas Projekt Audi Jazz Stage

18:15 Veraszívem

20:30 Apey

23:00 Four Seasons Tattinger Jazz és Pezsgőbár

16:30 Haraszti Ádám Projekt

19:00 Horváth „Tojás” Gábor Trió

22:00 Judie Jay Quartet Augusztus 3., szombat Nagyszínpad

17:30 Zolbert

19:15 Maceo Parker

21:30 Rick Astley

23:30 Adani&Wolf Fábián Juli Színpad

19:15 Balázsovits Edit & Nő Comment

21:15 Nunky Bay Starship

23:30 Myrtill és a Swinguistique Audi Jazz Stage

18:00 Hangácsi Márton

20:30 Szervezés Alatt

23:00 Gero Live Act Tattinger Jazz és Pezsgőbár

16:30 Antal Gábor Trio

19:30 Soma Mamagésa Vanavan Trio

