Kapcsolatok • Dóka Attila Hány ember lakozik Dóka Attilában?! Lángoló hangszerek csalogatták a szórólapokon a Bethlen Téri Színházba a közönséget a Dóka Attila Akusztik koncertjére. A zenekar éppen egy éve Rejtsd el szíved címmel megjelent albumát ünnepelte zenész és rajongótábora a telt házas koncerttel. A DAA frontembere, Dóka Attila, aki nemcsak gitárokon játszik, énekel, hanem a dalok zenéjét és szövegét is maga jegyzi, érdekes kísérletbe fogott. Koncertjein a szerzeményei között valóságos alakban megjelenik a „másik énje” is, jelen esetben hol a színpad fölött, hol a színpad előtt, hol a nézőtéren, sőt végül gitárral a kezében a világot jelentő deszkákon.



Jeles színművészünk, Sipos Imre ellenpontozta, vagy erősítette meg ilyen módon a dalok mondanivalóját, fejtette ki bővebben humorosan vagy nagyon is szívbe markolóan történetük, születésük körülményeit. Ezek a szövegek egyáltalán nem szájbarágósak, sőt önironikus bölcsességgel és nagy-nagy érzékenységgel készítik fel a hallgatót a dalok értő, érző befogadására. A három zenész, Dóka Attila, Kovács Sára Dizna és Dóka Péter végig koncentrált, magas szintű játékához szép pillanatokkal járult hozzá a két közreműködő táncművész, Erdei Melinda és Thalia Arabella. Kíváncsian várjuk a zenekartól az újabb albumot és az újabb koncerteket, mert a Bethlenben hallható új dalok jelzik: itt még közel sincs vége a DAA sikertörténetének.



Horváth Gábor Miklós [2019.06.04.]

