VOLT Fesztivál 2019 - Beköltözőnappal indul az esemény Majd’ 100 hazai és számos nemzetközi világsztár, köztük a Slipknot, a Black Eyed Peas, Slash vagy épp Parov Stelar érkezik idén Sopronba. A szervezők most négy zenei színpad teljes programbontását tették elérhetővé. A június 26-29. között rendezik meg a Telekom VOLT Fesztivált, ahol a bérletesek ráadásul egy beköltözőnapot is kapnak ajándékba június 25-én. A Telekom Nagyszínpadon lépnek fel a legnagyobb külföldi és hazai sztárok, de itt ünnepli 30 éves születésnapját a Tankcsapda, és itt láthatja a közönség a Halott Pénz 15 jubileumi fesztiválshow-ját is. Az Petőfi Rádió Nagyszínpad-on kaptak helyet a hazai kedvencek mellett a külföldi sztár DJ-k: zenekarával érkezik Jan Blomqvist, de jön Martin Solveig, Lost Frequencies, a Bladerunnaz hozza el Friction-t és a The Prototypes-t, de itt lesz látható LP és az Ugly Kid Joe is. A Magenta 1 Színpadon lépnek fel az idei Nagy-Szín-Pad! versenyzői és további hazai kedvencek, az utolsó napon pedig Kruder & Dorfmeister és a Kollektiv Turmstrasse zárja majd a programot. A Sopron Színpad is koradélutántól reggelig várja majd a fesztiválozókat, itt lép majd fel a Nouvelle Vague, a !DelaDap, zárásként pedig minden hajnalban DJ Jokó pörgeti a lemezeket. A volt.hu oldalon elérhető a négy színpad részletes programbontása. Kedvezményes jegyeket április 12-ig lehet beszerezni. [2019.06.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Billentyűst keresünk! zenész » billentyűs [2019.06.03.]

cajon dob hangszer [2019.05.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu