Zempléni Fesztivál 2019 - Több mint 60 programot kínálnak Több mint 60 programot, köztük komolyzenei és dzsesszkoncerteket, irodalmi esteket és kiállításokat is kínál a Zempléni Fesztivál augusztus 9. és 18. között. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több zempléni település, egyebek mellett Mád, Tarcal, Taktaharkány és Tolcsva szabadtéri helyszínei és műemlékei adnak otthont a fesztiválnak 40 helyszínen. A programok közt kirándulókoncertek, borterasz, tematikus napok és a kassai Rovás alkotócsoport művészeinek tárlatai is várják a közönséget - mondta el Turjányi Miklós fesztiváligazgató a rendezvényt beharangozó keddi sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, hogy az aktuális évfordulókhoz idén is kapcsolódnak a programokkal, így II. Rákóczi Ferencről és Ady Endréről is megemlékeznek.



A II. Rákóczi Ferenc-emlékév eseményeként ad hangversenyt a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 16-án a kassai Rodostói-ház udvarán. Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában az Ady Endre emlékére összeállított Így szerettek ők című estet láthatja a közönség.



A nyitóhangversenyen Mozart d-moll zongoraversenye és Berlioz Fantasztikus szimfóniája hangzik el a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ), a fesztivál rezidens zenekara, valamint Balázs-Piri Soma előadásában Sárospatakon - közölte Hollerung Gábor művészeti vezető, a BDZ ügyvezető zeneigazgatója.



A megérthető zene sorozatban Beethoven IX. szimfóniájának IV. tétele szólal meg, a Tokaj Fesztiválkatlanban augusztus 17-én FILMHarmonikusok címmel a legnépszerűbb filmzenékből készített összeállítás szólal meg a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a BDZ előadásában.



Augusztus 15-én Tokajban Szécsi Pál dalaiból rendeznek koncertet, Sátoraljaújhelyen 16-án Szarka Tamás és a Ghymes lép fel. A Szent Efrém Férfikar 14-i baskói koncertjét követően augusztus 15-én Sárospatakon a Basilica Minorban mutatja be Árpád-házi Szent Piroska tiszteletére írt misztériumjátékát, a koncert egyben a mű magyarországi bemutatója is lesz.



A borterasz vendége lesz mások mellett a Nagy János Trió, a Hurdy-Gang trió, a Varga Bendegúz Quintet, valamint a Rátonyi Róbert Trió és Csejtei Ákos.



A kirándulókoncertek augusztus 12-én Hollóházára és Pálházára, 13-án Taktaharkányba és Bekecsre, 14-én pedig Újhutára és Erdőhorvátiba viszik a közönséget. Ezeken a programokon az A'la cARTe Kamaraegyüttes, a Rosella régizenei együttes, az Új Harmónia Fúvósegyüttes, a Virtuózok-nyertes Kökény Tamás, Bizják Dóra és Megyesi Schwartz Lúcia lép színpadra.



Tematikus napokkal augusztus 10-én Tarcalon, 15-én Mádon, 17-én Tolcsván várják az érdeklődőket. A délutáni kamara- és gyerekprogramokon fellép a Theater Brass Miskolc, a Jazzterlánc, a Hurdy-Gang, a Faremido Operatársulat, odesszai kocsmadalaikkal Jávori Fegya és Dunai Tamás, esténként a Jazzation, a Swing a'la Jango, Lackfi János és a Fugato Orchestra.



A fesztivál záróhangversenyén a fesztivált egykor alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar immár nagyzenekarrá kiegészülve Karasszon Eszter gordonkaművésszel lép fel Ricardo Casero vezényletével a sárospataki Rákóczi-vár udvarán.



A látogatók a rendezvényekhez kapcsolódóan több mint tíz pincészet borait is megkóstolhatják.



Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója elmondta, hogy figyelemmel kísérik a Zempléni Fesztivál programjait augusztus 9. és 18. között, valamint ezt megelőzően is. A csatorna péntekenként egy-egy fesztivál helyszínéről jelentkezik majd, az előtte lévő napokon pedig, hétfőtől csütörtökig az Úton című blokkokban foglalkoznak a témával.



- MTI - [2019.06.26.]

