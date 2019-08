Az ország legnagyobb házibulija várja a vendégeket augusztusban Alsóörsön ,,Sör, Sport, Szerelem és Rock’n’Roll a Balaton parton’’ Idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Zorall Sörolimpia. A rendezvénynek az alsóörsi Pelso Camping ad otthont. Az elmúlt évek során a zenekari táborból szép lassan országos szinten meghatározó rock fesztivál lett. Tavaly az utolsó napon pedig az első teltházat is sikerült behúzniuk. A Balaton parti 4 napos rendezvény idén is komoly nevekkel kecsegtet. Tulajdonképpen a hazai rock és metál zene apraja nagyja felvonultatja magát Alsóörsön. Két nagy jubileum is lesz, Tankcsapda 30 és Road 15, jön az Edda Művek, az Ossian, a Lord, az AWS, a Pokolgép, a Leander Kills, a Depresszió, a Paddy and The Rats, a Rudan Joe Band, az Omen, a Kárpátia, a Junkies, a Triász, a Dorothy vagy a Rómeó Vérzik. De természetesen a házigazda Zorall zenekar mellett, ott lesz Nagy Feró és a Beatrice is. A lista szinte végtelen, további fellépők a fesztivál weblapján találhatók meg. A Sörolimpián nem unatkoznak napközben sem a szórakozni vágyók, hiszen rengeteg nem kifejezetten zenei program közül választhatnak. Ilyenek a csapatjátékok és egyéb sport versenyek. Már hagyomány jelleggel ülnek nyeregbe minden reggel a bringások, hogy közösen letekerjék az előző este átmulatott éjszakát. De a focirajongók se unatkoznak, hiszen a kispályás mérközésen nem kevesebb, mint 20-30 csapat küzd majd meg egymással. A motorosok kedvéért pedig napközben több szervezett túra is indul. A családbarát rendezvény színes programokat kínál kicsiknek és nagyoknak is. A kemping animátorai arcfestéssel, gyerekjátékokkal és ugrálóvárral kedveskednek. A helyszín közvetlenül az alsóörsi vízparton helyezkedik el, így a látogatók a koncertek mellett egész nap élvezhetik a Balatont. Fesztivál és nyaralás 4 napban... Gyere el Te is Magyarország legnagyobb rockházibulijára augusztusban a Balaton parton! Elővételes jegyek a ROCK1.hu online hálózatában kaphatóak! Jegyek Jegyárak:

Hetijegy: 13 499 Ft a készlet erejéig vagy a helyszínen

Napijegy: 4 199 Ft a készlet erejéig vagy augusztus 20-ig, 4699 Ft a helyszínen

Hétvégi jegy: 9999 Ft a készlet erejéig és a helyszínen [2019.08.13.]