Kapcsolatok • Zorall Sörolimpia Warm Upot tartott a Zorall Budapesten Zorall Sörolimpia Warm Upra került sor augusztus 3-án a Barba Negra Trackban. A XII. Zorall Sörolimpiát augusztus 21. és 24. között rendezik Alsóörsön, lesz itt Road, Junkies, Beatrice, Action, Sing Sing, Ramones Mania, Tankcsapda, Rómeó Vérzik és többek mellett természetesen a Zorall zenekar is a húrok közé csap. Akiknek már megvan az idei „sörösolimpiára” a jegyük, ezt a koncertet ingyen tekinthették meg.



Most pedig térjünk rá a szombati este főszereplőjére a Zorall együttesre.



A banda már 2002 óta a zenei élet szereplői, régi magyar örökzöldeket és rockklasszikusokat gyúrnak össze, valamit régebbi magyar popslágereket rockosítanak, amiből izgalmas, új számok születnek.



Tavaly jött ki a Presszó Metál albumuk. Több közös bulit tartanak a rajongókkal Zorall Sörolimpia, Bringás Metál Pedál, Erdélyi túra, Kalóztúra.



Sőt a Zorall börtönökbe is fel szokott lépni.



Érkezett az új dal



A Barbában a műsoruk 20:20-kor kezdődött, a zenekar az Ilyenek voltunk című dallal robbant be a színpadra, hatalmas csápolás, táncolás, tombolás tört ki: nagyon, jó volt, még most is a hatása alatt vagyok.



Remek fény- és hangtechnika segítette a fiúkat, a kivetítőn animációk voltak, de füstgép és a tüzes effektek is fokozták a hangulatot.



Jöttek ezután a további slágerek: Rock'n' Rollert kaphatnék, Könnyű álmot hozzon az éj, Álomarcú lány, Ő még csak 14, Szerelemre születtem, Primitív Baby, Valami bizarr dolog és Az éjjel soha nem érhet véget.



A Babylon című tételnél hatalmas, fergeteges dobolás zajlott. Dzsingisz Kánra nagyon ropta a közönségben mindenki „hú-há-zott”:)



Számomra két meghatározó Zorall számot - Ha volna két életem és Most élsz - is eljátszottak.



Előadták a Déli partok kedvencet, amit átírtak Északi partokra.



Kihagyhatatlan Zorall avatás se maradt el. Megszólalt a Most kéne abbahagyni szám, ami egy új dal, és jó, hír hogy a következő lemezre is felkerül.



A concerto 3 dallal végződött: Don Quijote, Darabokra törted a szívem, és a Valami véget ér.



Szendrey "Szasza" Zsolt Károly, Lévai-Hangyássy "Hangya" László, Lévai Hangyássy Bence, Barbaró Attila és Csobán Bence köszönjük a showt, köszönjük az élményt.



UI: Zorall Van, volt, és lesz:) Zorall akarok lenni, Zorall akarok lenni, Zorall akarok lenni mert Én Zorall vagyok:)



- Erdős Norbert - [2019.08.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.]

Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu