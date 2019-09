Több generáció is fellép a Szenes Iván-Emlékkoncerten

Lazítani, Nem csak a húsz éveseké a világ, Hosszú az a nap, Kislány a zongoránál – csak néhány azok közül az örökzöld slágerek közül, melyek szövegét Szenes Iván írta. A szerző emlékét az általa írt többezer dalszöveg és számos színdarab mellett a lánya, Andrea által minden évben megszervezett koncert is őrzi, melyet a hagyományokhoz hűen idén is a „régi ház körül”, a Szenes Iván nevét viselő téren láthat és hallhat a közönség, szeptember 15-én. Itt kerülnek átadásra a Szenes Iván Művészeti díjak is. Szenes Andreával a közelgő koncert mellett többek között édesapjával közös tulajdonságairól is beszélgettünk.

Mi minden teszi különlegessé az idei emlékkoncertet?

Többek között az, hogy édesapám most lenne 95 éves. A jubileumi koncerttel ezért az életútját is felidézzük egy kicsit. Azt például nem sokan tudják róla, hogy hosszú ideig művészeti vezetője volt az Országos Cirkusz Vállalatnak, ahonnan azért kellett távoznia, mert nem volt hajlandó elvtársi utasításra negyedszer is átírni egy szöveget. Engem is gyakran elvitt a cirkuszba, és most, hogy az életútját tekintjük át, úgy éreztem, ez sem maradhat ki a sorból. Fellép a koncerten a Fővárosi Nagycirkusz nagyzenekara, de érkeznek többek között bohócok, artisták is.

Kik lesznek azok az énekesek és színészek, akik először lépnek fel a Szenes Iván-emlékkoncerten?

Összesen ötven dal és huszonkét szereplő mutatkozik be idén. Ezúttal is több generáció lép majd színpadra, hiszen a Szenes-slágerek nemcsak a nézőtéren, de a színpadon is közelebb hozzák egymáshoz a generációkat. Elfogadta a meghívásomat Koós Réka, de nem az édesapja dalaival lép fel, mert arra még nem érzi késznek magát. Az új fellépők közül Nemcsák Károly és Ivancsics Ilona, a Szomszédok házaspárja az Orchideák című dalt adják elő. De vannak visszatérők is: Aradszky László unokái idén is velünk lesznek: Marci kezdi majd a koncertet a Nemcsak a húszéveseké a világ című dallal. Fellép az 50 éves jubileumát ünneplő Apostol együttes, de itt lesz Postás Józsi, Korda György és Balázs Klári, illetve Nyári Károly és lányai is, a fiatalabb generációból Kocsis Tibor és Opitz Barbara áll újra színpadra.

Édesapja életében a színház és a költészet is fontos szerepet játszott.

Balázs Péter volt az egyik kedvenc színésze, aki az idei koncerten az Én édes Katinkám, illetve a Mások vittek rossz utakra engem című dalokat fogja előadni az idén 85 éves Bodrogi Gyulával közösen, aki a Kiöregedett vadászkutya és a Kicsit szomorkás a hangulatom máma című slágereket is elénekeli. Utóbbit Voith Ágival és az unokájukkal, Bodrogi Enikővel együtt adják elő.

Az emlékkoncert mellett mi minden őrzi még Szenes Iván emlékét?

Többek között a Szenes Színház, illetve a családunknak több generáció óta otthont adó tér is, amely az ő nevét viseli. Ennek örömére írtam a Szervusz, Szenes Iván tér című dalt is, ami Fonogram-díjas lett. Az idei koncertnek egyébként már a címe is Szenes Iván tér lesz. Minden évben közel tízezren érkeznek az emlékkoncertre, és egyébként is sokan becsengetnek hozzám azzal, hogy „Tényleg itt élt Szenes Iván?”, „Mikor lesz a következő koncert, és kik lesznek a fellépők?”

Édesapja az emlékek és az általa írt művek mellett Önben is tovább él. Mi az, amit tőle örökölt?

Én is írok dalszövegeket, és éppen olyan a kezem, mint az övé volt, és a lelkialkatom is egyre inkább hasonlít apukáméhoz. Apukámtól örököltem az állatok, főleg a kutyák szeretetét: neki is mindig voltak kutyái, köztük bernáthegyi is, akárcsak az én Red úrfim. A koncerten is bemutatunk egy új kutyadalt, amihez négylábú vendégeket is hívtunk.

Másképp és másról szólnak a dalok, mint amikor megszülettek?

Korda György és Balázs Klári mindig újítani szeretnek, "vadonatúj "Szenes dalokkal jönnek különleges tálalásban, Korda sosem ismétel. Zalatnay Cini viszont az állandóságot szereti inkább a Hosszú forró nyár örök kedvenc. Opitz Barbi – aki feldolgozta többek között a Hosszú az a nap című dalt is – szereti az eredetihez hasonlóan előadni. Az évek során sok többletjelentésük alakult ki a daloknak, és az ember különböző életszakaszaiba érve mindig új jelentésréteget fedezhet fel bennük. Többek között ebben is rejlik a Szenes-slágerek ereje. Minél többet hallgatjuk őket, annál jobbak. A Szenes sláger mindig gyógyító.

[2019.09.09.]