Újra beragyogja a Csárdáskirálynő az Operettszínházat Vidnyánszky Attila álmodta újra színpadra Kálmán Imre valaha volt legnépszerűbb operettjét, a Csárdáskirálynőt, melyet nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutattak be először, ám a kőszínházi premierre csak szeptember 06-án került sora Budapesti Operettszínházban. Az előadást három szereposztásban látható a Nagymező utcai teátrumban. A Csárdáskirálynővel szemben mindig óriási a nézők és a kritikusok elvárása, hiszen világszerte ismerik és szeretik Vereczki Szilvia és Edwin Ronald romantikus történetét és az előadás csodálatosabbnál, csodálatosabb dalit. Talán egyetlen egy olyan perc sincs, amikor a Föld valamelyik pontján föl ne csendülne egy színházban, egy koncertteremben, egy filmen, tévében vagy akár a rádióban Kálmán Imre valamelyik dala. Közülük is A Csárdáskirálynő dallamait övezi a legnagyobb elismerés, mellyel a zeneszerző kiérdemelte az első helyet minden idők operett-komponistái között. Az előadás népszerűségét mutatja az is, hogy az 1915-ös premier helyszínén, Bécsben 533 estén át játszották az előadást, majd a Csárdáskirálynő egész Európát elcsábította, annak ellenére, hogy közben javában dúlt az I. világháború. A darabot bemutatták Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Oroszországban, Olaszországban, és persze Budapesten is. Egy évvel később, 1916 novemberében, a New York-i Broadway-en is bemutatták az előadást. Az angol szövegkönyve P. G. Wodehouse készítette, aki úgy nyilatkozott Kálmán Imre melódiáiról, hogy: "A Csárdáskirálynő nemcsak e tehetséges magyar ember művei közül emelkedik ki, hanem egyenesen minden idők legjobb zenéje!" A történet A történet valójában egy klasszikus szerelmi történtet. Egy reménytelen szerelemről szól, mely Edvin herceg (Bakos-Kiss Gábor, Homonnay Zsolt, Vadász Zsolt) és a pesti Orfeum sztárja, Verczki Szilvia (Fischl Mónika, Lévai Enikő, Kiss Diána) között szövődik. A herceg arisztokrata családja természetesen ellenzi, hogy a herceg egy rangon aluli bárénekesnőt vegyen el, ezért mindent elkövetnek, hogy Edvint visszacsalják Bécsbe és belekényszerítsék egy szereteten alapuló érdekházasságba unokatestvérével, Stázival (Szendy Szilvi, Bódi Barbara, Bojtos Luca). Vereczky Szilviának, a sanzonettnek New York-i szerződést intéznek, Edvint pedig egy katonai behívóval csalják vissza Bécsbe, melyet személyesen rokona, Eugen von Rohnsdorff (Mészáros Árpád Zsolt, Langer Soma), főhadnagy visz el neki Budapestre. Ám Edvin mielőtt elutazik egy kissé illuminált jegyző (Altsach Gergely) előtt tesz ígéretet szerelmének a házasságra, bár Szilviának akkor még fogalma sincs róla, hogy szerelme már jegyben jár egy másik nővel.

A szerelmesek érdekében szövetkezik a kedves, bolondos Bóni gróf (Erdős Attila, Dénes Viktor, Laki Péter) az Orfeum főpincére, Miska (Görög Patrik), valamint Kerekes Ferkó (Bardóczy Attila, Virágh József), Bóni orfeumi barátja. Főképpen Feri bácsi, hiszen ő mozgatja a szálakat: a pár jövőjének érdekében még egykori szerelmét, Edvin édesanyját (Felföldi Anikó, Siménfalvy Ágota) is hajlandó leleplezni, melynek tudatában már Edvin édesapja (Dézsy Szabó Gábor, Csuha Lajos) megenyhül, és végül áldását adja Szilva és Edvin szerelmére. A legújabb Csárdáskirálynő Az előadásban a régi, klasszikus Gábor Andor-dalszövegek köszöntek vissza ránk, amiért a közönség igen hálás volt, hiszen még hallottam is, ahogy az operettért rajongó publikumból halkan énekeltek, és dudorásztak a dalok alatt. Bozsik Yvette, a darab koreográfusa sem rugaszkodott el túlzottan a klasszikus elvárásoktól, bár hozzá kell, tegyem, hogy volt némi hiányérzetem a táncokat illetően. Megkaptuk a várva várt kán-kánt, a tánckartól miközben Bóniék vidáman, a lányok cipőjéből itták a bort és énekelték, hogy a "Lányok angyalok". Vidnyászky Attila rendezésében rengeteg nosztalgikus pillanatot élhet a néző, miközben a Csárdáskirálynőt nézi, mindamellett, hogy közben igazán eredeti és modern ötletek is fellelhetőek mind a koreográfiákban, mind a rendezésben. A jelmeztervező, Berzsenyi Krisztina igazán kitett magáért, hiszen szemet gyönyörködtetően szépek voltak a jelmezek, csodálatos uszályos, igazán arisztokratikus, csillogó ruhakölteményeket láthattunk a szereplőkön. A Cziegler Balázs által tervezett monumentális körlépcsős-gramofontölcsér díszlet pedig szó szerint bámulatos volt. Színészi játék Számomra a legkedvesebb szereplő Stázi comtesse volt, akit Szendy Szilvi alakított, amikor megnéztem az előadást. Mint mindig, most is kiválóan hozta a szubrettől elvárt kedves, vicces, szerethető női karaktert. A táncoskomikus szerepben Bónit alakító Laki Péter pedig minden jelenetben megnevettette a közönséget. Az előadás primadonnája Fischl Mónika (Szilvia), ragyogó kisugárzásával és csodálatos hangjával végig uralta a színpadot.



Suti Andi Még több képek az első és második szereposztás előadásáról. [2019.09.23.]