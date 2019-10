Kapcsolódó cikkek • Engedd magad szárnyalni! - íme a Mayfly új dala! "Ahányan vagyunk, annyi féle stílusból jövünk.." interjú a MAYFLY zenekarral Szeretnéd tudni, mit érzel először, amikor végighallgatod a tiszakécskei funk szupergroup, azaz a MAYFLY zenekar You May Fly című debütáló dalát? Naplementét, egy tenger partján, ahogy a napkorong izzó színei vöröses-rózsaszínben tükröződnek előtted a végtelen víztükrön. Szabadságot, amikor szállni tudnál a dallamokkal és gyönyörű nők haját borzolja a tengerparti szél.. Első daluk megjelenése okán Zámbori Netti énekessel, és Kass Levente basszerossal beszélgettünk a múltról, jelenről, jövőről, Bruno Marsról, na meg persze a MAYFLY életérzésről... Mi a zenekar keletkezéstörténete? Hogy jöttetek össze így heten? Kass Levente: Zola és Netti akusztikus duójaként indult a MAYFLY 2012-ben, ami pár hónap alatt teljes zenekarrá bővült. Több tagcsere után 2017-ben alakult ki a jelenlegi formáció, és azóta folyamatosan fejlődik a zenekar. Egészen az idei év elejéig feldolgozásokat játszottunk funky, blues, rock stílusban, aztán az újévi másnaposságból kitisztulva bementünk a próbaterembe és eldöntöttük, hogy elkezdünk saját dalokat írni. Benne volt már ez a levegőben régóta, viszont ezen a bizonyos újévi próbán meg is léptük, és nem is dönthettünk volna jobban. Ha jól tudom mindannyian játszottatok már másik zenekarokban, zenei projectekben. Miért pont a funk lett a közös pont? Zámbori Netti: Ahányan vagyunk, annyi féle stílusból jövünk. Zola és Zoli metált játszottak évekig, Szabi jazzdobosként végzett, én és Tomi bluesban és latin zenében mozogtunk, míg Levi például volt Beatles tribute zenekar frontembere is. Tulajdonképpen azért is szoktuk magunkat “Funk Supergroup Family”-ként emlegetni, mert mindannyian játszottunk már együtt más-más zenekarban, és így alakult ki ez a zenei “családi kötelék”. Talán a funk stílus sokszínűsége, életigenlése és a benne rejlő “dög” foghatott meg minket. Az, hogy a koncertjeinken önfeledten táncolnak az emberek, délutáni bulikon a gyerekek is, ez pedig nekünk elég visszajelzés arra, hogy jó úton járunk. Plusz motiváció, hogy a funky-val részt vehetünk egyfajta hiány betapasztásában a magyar zenei életben. Vannak múzsáitok, vagy olyan zene, zenész, zenekar, aki nagy hatással van a muzsikátokra? Zámbori Netti: Ha a stíluson belül szeretnénk maradni, akkor mindenféleképpen fontos múzsánk a Vulfpeck nevű amerikai zenekar, akik valami fantasztikus és egyben őrült módon művelik a funk zenét, eszméletlen energiákkal dolgoznak. Mellettük a kicsit diszkósabb vonalon ott a Jamiroquai, játszunk is tőlük pár dalt, imádjuk. Igazából James Brown-tól a Daft Punk-ig mindenkit szívesen hallgatunk, viszont koncertjeinkre menet szigorúan NEM FUNK szól, inkább Cypress Hill, The Doors, Rage Against the Machine, Norah Jones, Diane Krall, vagy kortárs underground, mint az Apey and The Pea. A teljes zenei palettát nézve pedig mindenféle stílusban vannak zenei ihletőink, ahogyan mi is sokfélék, és egyénenként sokoldalúak vagyunk. Nyilvánvalóan nem csak zeneileg inspirálódunk, hiszen mi lenne jobb ihletforrás, mint a nap mint nap szerzett élményeink, a hétköznapi és nem hétköznapi tapasztalataink, és az ezzel együtt megélt érzelmek gazdagsága. Melyikőtök a dalszerző? Kass Levente: Mindannyian hozzátesszük az ötleteinket, tudásunkat és intuíciónkat egy-egy dalba. Mind a hét tagnak vannak saját elképzelései, és az a művészet, hogy ebből egységes egészet alkossunk. Ehhez sok empátia kell, és nem kevés együtt töltött idő, rajta vagyunk. A szövegeket Netti, Dávid és én formáljuk. A dalszöveg ütős ritmikája mindannyiunk számára elsődleges, de témában a fiúk inkább a klasszikus csajozós, bulizós lendületet hozzák, Netti pedig a progresszívebb irányokat képviseli. Új irány például, hogy a funk tradicionálisan bulis jellege mellett a mi zenénkkel le lehet menni nehezebb érzelmi mélységekbe, vagy, hogy női szemszögből is határozottan hozzá lehet nyúlni a szexualitás témakörhöz. Igaznak tartjuk a mondást, hogy nincs új a nap alatt, de azért a hitelesség a magunk részéről mégiscsak fontos szempont. Ki az a sztárelőadó, akivel a legszívesebben lépnétek közösen színpadra? Kass Levente: Legszívesebben a jelenlegi felhozatalból Bruno Mars-szal, vagy mondjuk Kendrick Lamar-ral állnánk egy színpadon. De nem küldenénk le Pharrelt sem, feltéve, ha Nile Rodgers is ott van vele az átlátszó gitárjával. Ők jó példái annak, hogy a mai mainstream zenében mennyire felüdülés egy Uptown Funk vagy egy Get Lucky! De ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor tuti élnénk egy Earth, Wind & Fire vagy egy Kool & the Gang kollaborációt is. Snassz kérdés, de egy fiatal formáció esetében fontos: milyen a jövőképetek? Hogy látjátok magatokat és a Mayflyt mondjuk 1 év múlva? Kass Levente: Dióhéjban nagyon pozitív a jövőképünk, és elérhető is, ha keményen dolgozunk az elkövetkező hónapokban. Saját dalokkal szeretnénk jövő nyáron minél többet koncertezni fesztiválokon, klubokban. Egyedi arculattal fogunk megjelenni már maximum fél év múlva nem csak zeneileg, hanem a színpadképet tekintve is. Jó lenne forgatni egy-két klipet is az elkövetkezendő dalainkhoz, de a fő célunk az, hogy a jövő évet határozottan indítsuk. Nagyon izgalmas ez az időszak, és baromira élvezzük, hogy ekkora zsongás van a zenekaron belül! Na és mi újság a közeli jövővel? Merre játszotok ősszel? Zámbori Netti: Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy bővítsük a repertoárt saját dalokkal a következő évre, ezért legközelebb csak karácsony után találkozhattok velünk Kiskunfélegyháza új legmenőbb klubjában, a Triplában. A GranCanadával és a Pink&The Panthers-szel hatalmas FUNKY XMAS keretében fogjuk lemozogni az ünnepi vacsorát. Viszont! Nem hagyjuk a hallgatóságot MAYFLY nélkül az őszi melankóliában sem! Novemberben lesz egy szegedi kiruccanásunk, ahol a SoundCity Session keretében vesszük fel harmadik szerzeményünket. Ráadásul még ennél is hamarabb, októberben jelenik meg júniusi stúdiózásunk másik gyümölcse, a már ismert "You May Fly" mellett. Annyit az új dalról, hogy aki elraktározott minket a fejében a "könnyed funky" zenekar fiókba, az nagyot fog nézni, ha meghallja. Harapni fog, garantáljuk! [2019.10.03.]

