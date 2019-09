Képgalériák • MAYFLY

Engedd magad szárnyalni! - íme a Mayfly új dala! You may fly - Itt a MAYFLY bemutatkozó nótája! Szeretnéd tudni, mit is érzel legelőször, amikor végighallgatod a tiszakécskei funk szupergroup, azaz a MAYFLY zenekar You May Fly című debütáló dalát?

Hát nézzük csak: mindenek előtt naplementét, mondjuk egy csillogó tenger mesebelien szépséges partján, ahogy a napkorong izzó színei vöröses-rózsaszínben tükröződnek előtted a végtelen, nyugodt víztükrön.

Másrészt pedig szabadságot, méghozzá azt a fajtát, amikor úgy gondolod, tényleg szállni tudnál a dallamokkal és gyönyörű nők haját borzolja a lágy, illatos, tengerparti szél. De fülledt éjszakát is érzel, mint amikor a parti strandhomokon táncolsz, körülvesz a boldogság, és valahonnan szól a funk és azt is érzed, hogy ez az éjjel valóban nem érhet véget… S végül szerelmet is érzel, szerelmet, ami sohasem múlik el, a lüktetés örök és neked csak szállnod kell... Mert a MAYFLY életérzés soha nem fog elengedni.







Nagyjából ennyire hagyja magát definiálni ez a nem mindennapi dal – a többit meg nagyvonalúan a közönségre bízza... A szerző és előadó brigád, a MAYFLY, ráadásul kétségtelenül több mint csupán egy héttagú zenekar. A magyar zenészekből verbuválódott együttes a dallamos ritmusok, húzós basszus groove-ok, dögös szaxofonszólók, fekete-fehér billentyűfutamok és táncra perdítős gitártémák világába repíti a funkzenéért és vidám dallamokért rajongó, élőzenét kedvelő, táncra és vidámságra termett hallgatóságot. Ez a Funk Supergroup Family.

Ez a MAYFLY hatás.

Ez a FUNK.



A zenekar legközelebb a FUNKY XMAS elnevezésű funk karácsonyon hallgatható meg, a szülővárosukhoz közeli Kiskunfélegyházán. [2019.09.18.]