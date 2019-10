Gyermekkorából merít ihletett dalaihoz Pfeifer Tamás Több új dalon is dolgozik a bátaszéki énekes. A nyár elején beszámoltunk arról, hogy Pfeifer Tamás hamarosan debütáló dalával jelentkezik. Az énekes azonban folytatta a munkát, s nem csak egy dalban, hanem egy három-négy dalos kislemezen kezdte meg a munkálatokat. A saját dalok mellett 2 feldolgozással is készül, hiszen megkívánja mutatni azt is a közönségek, mely dalok inspirálták Őt arra, hogy elinduljon énekesi álmainak megvalósításának útján. Tamás elmondása szerint a saját dalok, melyeken hónapok óta dolgozik, nagyon érzelmesek lesznek, témájában pedig a nehéz gyermekkoráról, szerelmi bánatról, barátságokról szólnak majd: - Nem titkolom, hogy nehéz gyermekkorom volt, viszont ez ad erőt arra, hogy a dalaimban olyan üzenetekről meséljek, amelyek szerintem sok hasonló korú emberben megfogalmazódnak. Rengeteg álmom és célom van, szeretnék sokat fejlődni, pont azért nem hoztam ki az első dalt sem a nyár elején, mert az a vágyam, hogyha megjelenik az első dal , az azonnal megfogja a kedves hallgatót és "betaláljon a szívébe". Kíváncsian várjuk a végeredményt és Tamásnak remek munkát kívánunk! [2019.10.02.] Megosztom: