Amatőr zenekarok jelentkezését várják Pakson

Minden műfajból várnak jelentkezőket a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválra. A nevező együttesek legjobbjai felléphetnek a november 9-i rendezvényen, ami a Peet Project koncertjével zárul.

A Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál 22. alkalommal kerül megrendezésre, és a harmadik legrégebbi tehetségkutató Magyarországon. Idén is a Csengey Dénes Kulturális Központban szervezik meg november 9-én.



A zenei versenyre amatőr együttesek nevezését várják október 18-ig stílusbeli megkötések nélkül. A legjobb 12 banda aztán felléphet a rendezvényen, ahol neves zsűri véleményezi a koncertjeiket, nevezetesen Berki Tamás Máté Péter-díjas zenész, zeneszerző, Tóth Viktor szaxofonművész, Cserteg István, a Peron Music alapítója és Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára. Pontjaik alapján kialakul a végeredmény, és átadják a nyereményeket.



Az első helyezett 100, a második 70, a harmadik 50 ezer forintos hangszervásárlási utalványt kap, melyek a pécsi Tajti Music-nál vagy a pesti Hangszerarzenálban válthatók be. A győztes egyik dalát játssza majd 3 hónapon át a Fortuna Rádió, mi több, interjút is készít a verseny legjobbjával. A tehetségkutatón továbbá fellépési lehetőségeket is nyerni lehet.

A rendezvény Tóth Viktor szaxofonművész workshopjával kezdődik, - melynek címe A fejlődés titka - és a Peet Project másfél órás koncertjével zárul.

Fotó: Molnár Gyula

[2019.10.05.]