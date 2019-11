Nagy igazságot fogalmazott meg a fiatal alkotó A Zenebutik TV csatorna "Az élet dalos oldala" reality műsorából megismert dalszerző-producer, Hársházi Szabolcs mondhatni iránymutató gondolatot fogalmazott meg közösségi oldalán. "Lehet tanulni a művészet bármely ágát (köztük a zenét) iskolai keretek közt, sőt ahhoz, hogy megalapozd a tudásod és, hogy később önmagadtól is tovább tudj fejlődni, mindez kell is... De a VÉR, a veled született képesség (a plusz) az benned van..." A televíziós szereplése óta folyamatosan követjük a fiatal, dalszerző-producer munkásságát; aki karrierjét vidékről építi. Ez kuriózumnak is tekinthető, a hazai főváros centrikus zenei szcénában. Legfrissebb zenei alkotásainak egyike Gájer Bálint nemrégiben megjelent (rövid idő alatt 100 ezer feletti nézettséget elért), új videoklipes dala, amiben társzerzők még Bálint, valamint Sebestyén Áron. A dal szövegét pedig, Éger László jegyzi. [2019.11.08.] Megosztom: