Karácsonyi hangolódás Gájer Bálinttal a Művészetek Palotájában A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpada 2019. december 7-én karácsonyi díszbe öltözött. Egy négy évvel ezelőtti álom vált valóra, Gájer Bálint akkor gondolt arra először, milyen csodálatos élmény lenne fellépni ezen a rangos helyszínen. A szorgalmas munka és a tehetség, a kitűzött célt most megvalósította, de Gájer Bálint szavaiból ítélve a céloknak itt koránt sincs vége. Ha karácsony, akkor hóesés, pattogó kandalló tűz, feldíszített fenyő, apró fények, süti illat és swing. Ezen az estén a muzsika hozta meg számunkra azt a nyugalmat, békességet, lelassulást, befelé fordulást, amelyre mindennél jobban vágyunk karácsonykor.



Gájer Bálint a magyar „Swing'n Pop” zenei stílus meghonosítója és vezéralakja. Első karácsonyi nagykoncertjét 2017 decemberében tartotta, amikor bemutatta Swing Karácsony című, magyar nyelvű nagylemezét. Mára szinte hagyománynak számít, hogy ünnep előtt ismét felcsendülnek tolmácsolásában a legismertebb karácsonyi dalok. A művész a koncerten elmondta, hogy azért örül, ha magyarul énekelheti ezeket a dalokat, mert így, az a szép üzenet is eljut a hallgatókhoz, melyet a dalok szövege hordoz. A színpadképet nagyon igényesen és elegánsan alakították ki. A hófehér kandallóban tűz lobogott, állt a feldíszített fenyő, mintha csak egy hangulatos nappali szobában lennénk. Bálint egy rövid beszélgetésre megállt itt vendégével, Szőke Nikolettával a 2005-ös Montreux-i Jazzverseny győztesével, az ország egyik legnépszerűbb Junior Prima díjas jazzénekesnőjével, aki a sztenderd-éneklés és scat egyik legnagyobb hazai kiválósága. A családi karácsonyok hangulatát idézték fel beszélgetésükben. Az est során a szemfülesek olyan információkhoz is jutottak, hogy Bálint 2020-ban nyári esküvőt tervez szerelmével, tudatosan készül az apa szerepre. Az új karácsonyi dalhoz Tirolba utaztak, hogy valóban havas képekkel, filmmel ajándékozzák meg a nézőket. A főszerep azonban a csodálatos muzsikáé volt. Az énekes saját zenekarát ezen az estén vonósokkal egészítette ki. Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé dalai most magyar nyelven csendültek fel. A Winter Wonderland, The Christmas Song, Let it snow, White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Last Christmas dalok mellett megszólaltak Gájer Bálint saját dalai az Egyszer van karácsony és az Ébren álmodom. Vendégével duettet is énekelt, sőt a közönséggel közösen is daloltak. Most hallhatták először a nézők magyar nyelven a It's Beginning To Look A Lot Like Christmas című dalt. Találóan a Bekopogott a fényes ünnep lett a magyar címe. Sok egyéb dal mellett elhangzott még az Add tovább című nóta. Az est karmestere és több dal hangszerelője Hámori János volt. Közreműködők: Dobai István - gitár

Piri Béla - nagybőgő, basszusgitár

Potesz Balázs - dobok

Reviczky Balázs - zongora

Kasza Nándor - harsona

Puskás Csaba, Hámori János - trombita

Nagy Balázs - tenorszaxofon

Cserta Balázs - baritonszaxofon

Kedl László - altszaxofon, klarinét vokál: Németh Miklós

Vincze-Fekete Vera

Kottmayer Krisztina

Mészáros Tamás - Jagri Ágnes - Fotó: gajerbalint.hu [2019.12.13.] Megosztom: