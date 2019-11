Dinner show először Magyarországon - képekben

A Kálmán Imre Teátrumban, az egykori pesti Moulin Rouge-ban kap helyet a Budapesti Operettszínház legújabb produkciója, a Párizsi randevú dinner show



A közönségnek jelen esetben nem színházi estre kell számítani, ha felkeresi a Kálmán Imre Teátrumot, de mindenképp egy nagyon különleges élményben lesz része.



A dinner show műfajával Richter József, Kossuth- és Jászai Mari-díjas artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz alapítója, az előadás rendezője, 30 évvel ezelőtt találkozott Münchenben.

A műfaj jellegzetessége, hogy a kulináris élményt nyújtó vacsora után, látványos, színes showelemek, artistaprodukciók, vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek szórakoztatják a publikumot.





Fantasztikus érzés vacsoravendégként megérkezni az Operettszínházba, ahol kedves ismerősként fogadják az embert. Sorakoznak a csillogó pezsgőspoharak, és a svédasztal finomságai. Kötetlen beszélgetésre nyílik mód a Kálmán Imre Teátrum elegáns termeiben, mintha valóban egy nagycsaládhoz tartoznánk.



A Párizsi randevú menüsora a neves séf, Harmath Csaba ajánlásával készül, és valóban magán hordozza az 1980-as évek francia konyhájának jellegzetességeit.

A kényelmesen eltöltött vacsora után pedig beindul a show.



A kerettörténetet Bori Tamás produkciós designer egy 30 éves házassági évforduló köré szőtte.



Egy akkor is, és ma is egymást szerető pár emlékeit idézi fel a párizsi utazással. A házaspár megformálói Vásári Mónika és Buch Tibor, valamint Janza Kata és Szabó P. Szilveszter, ők az est házigazdái, konferansziéi is. Az ő történeteik elevenednek meg a szemünk előtt, részük lesz egy parányi varázslatban, és természetesen dalolnak is a színpadon.



Az előadás során világhírű cirkuszművészek szórakoztatják a közönséget. Az est fellépői a kanadai Strange Comedy duó bohócakrobatái, a mongol Khulan Circus "kaucsukbabái", az ukrajnai Crazy Flight Group, a szépséges ukrán labdazsonglőr, Oksana Vielkina, valamint a Les Sandros portugál-francia görkorcsolyás duó.



Az előadás zenei élmény tekintetében is magával ragadó - számos világsláger felcsendül, ráadásul a jazz-műfaj jól ismer alakja, Bársony Bálint is közreműködik az est során. Hangszerelésében teljesen új köntösbe bújik Madonna Material Girl című slágere, többek között hallhatjuk Kylie Minogue The Loco-motion című dalát, Barbara Streisand The Shadow of Your Smile-ját, a Desireless Voyage, Voyage című ikonikus popdalát.



Az előadás csodás jelmezeit Velich Rita tervezte, a kánkán-betét jelmezei Tihanyi Ildi munkáját dicsérik. A valódi Moulin Rouge hangulat a Budapesti Operettszínház nagyszerű balettművészeinek köszönhető. A látványos show koreográfusa Kocsis Tamás.

Jagri Ágnes

[2019.11.12.]