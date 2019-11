Kapcsolatok • Budapest Klezmer Band Újévi nagykoncertre készül a Budapest Klezmer Band Mazel Tov! címmel rendezi meg a Budapest Klezmer Band újévi nagykoncertjét január elsején, Szulák Andrea és Dunai Tamás fellépésével a Budapest Kongresszusi Központban - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. A csaknem 30 éves múltra visszatekintő együttes tradicionális zsidó zenét játszik, a zenei átiratokat az együttes alapítója és vezetője, Jávori Ferenc komponálja. Jávori Ferenc (Fegya) Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész a január 1-jei programról elmondta: a koncert címe Mazel Tov!, ami jiddisül azt jelenti, hogy jó szerencsét. Kiemelte: hagyománnyá vált, hogy január elsején ismert vendégeket hívnak a fellépésre, a 10. alkalomra Szulák Andreát és Dunai Tamást hívták meg.



Felidézte, hogy Dunai Tamással a Hegedűs a háztetőn című előadásban dolgoztak együtt, az 1996-os produkcióban a színművész Tevje szerepét alakította. Azóta megmaradt a barátság közöttük, és rendszeresen lépnek fel együtt.



A klezmer szóról elmondta, hogy óhéber eredetű: a klez hangszert jelent, a klezmer pedig hangszeres népzenét takar. A klezmer a népek közötti kapcsolat tükre, ettől olyan sokszínű, sokrétű, fantasztikus ereje van - fogalmazott, hozzátéve: bárhol játsszák a világon, azt érzi, hogy köze van hozzá a közönségnek, láthatatlan kapocs köti őket össze.



Mint a műsorban elhangzott, a Budapest Klezmer Band nemcsak koncertzenekar, műfajteremtő is. Az első klezmerbalett Magyarországon született, 1998-ban mutatta be a most 40 éves Győri Balett a Purim, avagy a sorsvetés című darabot, a színpadon a zenekarral. A másik áttörés az első klezmeroperett, amelyet a Budapesti Operettszínházban mutattak be 2006-ban Menyasszonytánc címmel, és 11 évig játszottak sikerrel, az idén fel is újították - sorolta az előadásokat a művész.



Elmondta: az együttes, amely a jövő évben ünnepli alapításának 30. évfordulóját, a jubileumi koncertet a jövő évben június 14-én tartja a Margitszigeten, ezt követően országos turnéra indul.



Mint elhangzott, a Budapest Klezmer Band új albumot is megjelentet, amely az újévi koncerten már kapható lesz.

MTI [2019.11.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Talking Dreams egyéb [2019.11.12.]

Kreatív gitáros kerestetik zenész » gitáros [2019.11.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu