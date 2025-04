A cigánybáró statisztáit keresi a Szegedi Szabadtéri Játékok A cigánybáró című nagyoperett-produkcióba keres férfi és női statisztákat a Szegedi Szabadtéri Játékok. A jelentkezők legkésőbb 2025. április 14-ig nyújthatják be fényképes önéletrajzukat a statiszta@szegediszabadteri.hu címen. A Magyar Állami Operaház vendégjátékában statisztálhatnak, akiket kiválasztanak a Szegedi Szabadtéri Játékok következő castingján. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Szinetár Miklós rendezésében érkező Strauss-nagyoperett, A cigánybáró csoportos szereplőit keresi a Fesztivál. 18. életévüket betöltött férfiak és nők pályázhatnak, és színházi előadásokban szerzett, korábbi tapasztalat nem elvárás a jelentkezőkkel szemben; előnyt jelent azonban az igényes megjelenés, a magabiztos színpadi jelenlét és a gyors tanulási képesség. A Szegedi Szabadtéri Játékok szervezői felhívják a reménybeli statiszták figyelmét, csak akkor nyújtsák be jelentékezésüket, ha a megadott próbaidőszakban és az előadás-, illetve esőnapi dátumokon rugalmasan, végig rendelkezésre tudnak állni. Elsősorban szegedi és szeged környéki jelentkezőket várnak, akiknek nem okoz problémát a hajnali hazajutás. Június 24-től 28-ig kell majd a produkció rendelkezésre állniuk a kiválasztottaknak, a késő délutáni óráktól egészen éjfélig vagy egy óráig, az esti próbák illetve az előadás végéig. A Jókai Mór kisregényén alapuló, kalandos történet a 18. század eleji, vidéki Magyarországon és Mária Terézia bécsi udvarában játszódik, falubeliek, nemesek, a cigánykaraván tagjainak körében. Akik szeretnének részt venni a Dargay Attila Szaffi című klasszikus rajzfilmjéből is ismert világ benépesítésében, és a Magyar Állami Operaház művészeivel, neves alkotók irányítása mellett színpadra lépni, április 14-ig jelentkezhetnek fényképes önéletrajz beküldésével a statiszta@szegediszabadteri.hu címen. A személyes meghallgatásra várhatóan április végén kerül majd sor Szegeden, a REÖK-ben, a Magyar Ede tér 2. szám alatt. A castingon emailes visszaigazolást követően vehetnek majd részt az aspiránsok. A Szabadtéri munkatársai örömmel várják a jelentkezéseket!



Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Nagy Attila [2025.03.31.]