Érdemes megnézni! Új videóval jelentkezett az LGT Emlékzenekar! Izgalmas videóval jelentkezett az LGT Emlékzenekar! A tavaly 25 éves együttes komoly tervekkel készül a következő évre! 1993-ban alakult az LGT Emlékzenekar és gyorsan a köztudatba is kerültek, amely nem lehetett kérdés, hiszen a tagok komoly zenei tudással rendelkező kiváló muzsikusok mind.



A produkció célkitűzése a legendás együttes életművének méltó gondozása a rajongók körében és a dalok további népszerűsítése a fiatal generáció felé. 2018-ban ünnepelte a fennállásának 25. életévét az LGT Emlékzenekar, amely az elmúlt két és fél évtizedben a hazai fesztiválok és a környező országok magyar lakta településeinek rendezvényein is sikerrel lépett fel, sőt több alkalommal Somló Tamás és Karácsony János "James" is közreműködött a koncertjeiken. A zenekar a nemrégiben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy negyed órás bemutatkozó kisfilmmel rukkolt elő, amely tökéletesen prezentálja a koncertjeik magával ragadó hangulatát. A kisfilm itt tekinthető meg:

Az LGT Emlékzenekar számos tervvel készül az év végére és a következő évre is: december 27-én a veszprémi Expresszó klubban adnak évzáró különleges nagykoncertet, melyet idén immár ötödik ízben rendeznek meg a srácok. 2020-ra pedig nagyszabású turnéval kívánják megörvendeztetni a közönséget és a legmagasabb művészi szinten kívánják ápolni tovább az LGT fantasztikus dalait.

Bővebb információ az lgtemlekzenekar.hu oldalon és a banda Facebook oldalán! [2019.11.26.]

