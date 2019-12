Dupláz a Csík zenekar December 28-án, a nagy érdeklődésre tekintettel, egy délutáni előadást is tart a hazai folk alapvetése, a Csík Zenekar. Az esti, fél 8-as előadást egy koradélutáni, 3 órakor kezdődő koncert is megelőz, ahogy tehát az Óévbúcsúztató mottója is mondja, a történetnek „sose lesz vége”. „Az est legfőbb üzenete az, hogy a hagyományok tovább éltetése, a következő nemzedékek számára való átörökítése fontos felelősségünk, hiszen az előző generációk által teremtett és felhalmozott kincsünk – szellemi örökségünk – nem veszhet el. Ha jól végezzük dolgunkat, a történetnek „sose lesz vége” – mondja Csík János, az együttes alapítója. Mint ahogy az esti előadáson, a délutáni koncerten is ott lesznek majd a vendégek, Borbás Marcsi „gasztroangyal”, Vecsei H. Miklós színművész valamint a Fitos Dezső Társulat táncosai. „Borbás Marcsi jelen van a mindennapjainkban” – meséli a zenekar vezetője, „kedvességével és gyors helyzetfelismerésével bármilyen témából pezsgő, izgalmas beszélgetést kerekít” teszi hozzá. Vecsei H. Miklós, az ifjú színészgeneráció egyik legtehetségesebb tagja az színházirodalom értékeit csempészi majd be az Óévbúcsúztató koncertbe, míg a Fitos Dezső társulata a a zenétől elmaradhatatlan tánccal színesíti a műsort. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon összeilleszthető-e egy egésszé a gasztronómia, a zene, a próza és a tánc? Borbás Marcsi és a Csík Zenekar erre adják meg a választ Vecsei H. Miklós színművész és a Fitos Dezső Társulat táncosai közreműködésével. Együtt járják körbe a témát, földi létünk főbb állomásait... [2019.12.06.] Megosztom: