Különleges koncertre készül a Győri Filharmonikus Zenekar

Dal, virtus, szenvedély címmel a Budapesti Operettszínház művészeivel adja újévi koncertjét január 2-án az Audi Arénában a Győri Filharmonikus Zenekar, ahol népszerű operett és musical dalok csendülnek fel - közölték a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón Győrben.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója elmondta, hogy egy vidéki szimfonikus zenekarnak nemcsak a klasszikus zenét kell játszania, hanem kiszolgálva az emberek igényeit, a zenei műfaj szinte minden rétegével foglalkoznia kell.

Hozzátette, hogy a musicalek és az operettek világa más terep a zenekar számára, azonban nem kíván meg kevesebb felkészültséget, mint a klasszikus zenei előadásokra való felkészülés. A győri filharmonikusokat Rácz Márton vezényli majd.



Szentpéteri András, a koncertet szervező Operettissima Kft. munkatársa azt mondta, hogy a koncerten a Budapesti Operettszínház művészei lépnek fel: Boncsér Gergely, Bordás Barbara, Dolhai Attila, Fischl Mónika, Gubik Petra, Peller Károlx, Oszvald Marika, Sándor Péter és Szendy Szilvia, de további két vendégművész, Pataki Adorján és Simon Brigitta is részt vesz az előadáson. A műsort Kállay Bori vezeti.



Részletek csendülnek majd fel egyebek mellett Kálmán Imre, Lehár Ferenc, ifjabb Johann Strauss, Adrew Lloyd Webber és Lévay Szilveszter műveiből, így hallhatók lesznek részletek A mosoly országából, a Marica grófnőből, a Csárdáskirálynőből, A víz özvegyből, a West Side Story-ból, a Mozart!-ból, az Evitából és az Elisabethből.



A dalokat december 25. és 27. között öt alkalommal Münchenben is bemutatják, január 4-én pedig Debrecenben.



Dolhai Attila, a Dudapesti Operettszínház művésze arról beszélt, hogy korábban már dolgozott együtt a Győri Filharmonikus Zenekarral, Győrben, Sopronban és Szombathelyen is felléptek.



MTI

[2019.12.10.]