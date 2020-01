Jön az Évnyitó Margaret Island duplakoncert! Január 17-én és 18-án az év első budapesti Margaret Island eseménye az Akvárium Klub Nagyhall-jában lesz, ami azért is érdekes, mert az együttes utoljára két éve adott klubkoncertet a fővárosban. A szimfonikus Csend turné után ismét felpörög a csapat és egy vérbeli bulizós koncerttel nyitja meg a 2020-as évet!



"Az idei őszünk az elcsendesülésről, befelé figyelésről szólt leginkább, ezt tükrözte a Csend turnénk is a zene nyelvén. Mi magunk személyesen is próbáltuk kicsit összerendezni a belső energiáinkat, összegezni az eddigieket magunkban. Ezt a csendesebb időszakot követően megrázzuk magunkat az Akváriumos koncertünkkel, ahol újra egy pörgős, fesztiválhangulatú koncertet fogunk adni!" – fogalmaz Lábas Viki, a zenekar énekese.



Az este vendégzenekarai az angol énekes-dalszerző Miles Goodall és zenekara, valamint a Roxiget rockzenei tehetségkutató verseny díjazottjai, a Perpetuum lesznek. Jegyvásárlás

