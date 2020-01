A Dal 2020 ők lépnek színpadra az első válogatóban Tíz produkciót láthatnak a nézők február 1-én 19.35-től A Dal 2020 első élő válogató adásában. A három válogatóból összesen tizennyolc dal jut tovább a két elődöntőbe, az innen továbbjutó nyolc versenyző pedig már a döntőben méreti meg magát, március 7-én. Az első válogatón az alábbi előadók dalai versenyeznek: Fatal Error – Néma

Horus x Marcus ft. Fekete Bori – Tiszavirág

Muriel – Kávés

Varga Szabolcs – Pillanat

Zaporozsec – Találj rám

YA OU – Légy valaki másnak

Pál Dénes – Készen állsz

HolyChicks – Pillangóhatás

Nagy Bogi – Maradok

Talk2night – Veled minden A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár, Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója, Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere, valamint Pély Barna Artisjus díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezi majd.



Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét SMS szavazáson keresztül, így aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A Duna Televízió és a Duna World nézői Rókusfalvy Lilivel és Fehérvári Gábor Alfréddal, Freddie-vel kereshetik együtt Magyarország legjobb dalát. Adás után, 21.45-től exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza. A műsorban az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról, izgalmas kulisszatitkokat osztanak meg a műsorvezetővel, Forró Bencével és Lolával. [2020.01.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje first-finance szolgáltatás [2020.01.25.]

