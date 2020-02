A Dal 2020 szavazás - hasznos infokat közlünk A Dal 2020 - szavazás, applikáció info, és egyéb hasznos tudnivalók. Tíz produkciót láthatnak a nézők február 1-én 19.35-től A Dal 2020 első élő válogató adásában. A három válogatóból összesen tizennyolc dal jut tovább a két elődöntőbe, az innen továbbjutó nyolc versenyző pedig már a döntőben méreti meg magát, március 7-én. A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár, Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója, Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere, valamint Pély Barna Artisjus díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezi majd. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét SMS szavazáson keresztül, így aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A szavazásszolgáltatást a résztvevő SMS-en keresztül veheti igénybe. A résztvevők a műsor válogatóiban és elődöntőiben az utolsó dal elhangzása után kezdhetnek 10 percen keresztül szavazni, majd a szavazás folytatódik két dal kiesése után a műsorban elhangzó lezárásig, további 5 percig. A döntőben az összes dal elhangzása után pontozza a négy zsűritag a produkciókat. A négy legtöbb pontot szerző dal közül a nézők SMS-ben küldött szavazatokkal választják ki a verseny győztesét, nagyjából 20 percük van voksaikat leadni. A legtöbb nézői szavazatot szerzett dal nyeri a versenyt. A résztvevők a televíziós adásból értesülnek az egyes dalokhoz/előadókhoz tartozó kódszámokról: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30). A szavazást a műsorvezető indítja el és zárja le.



Az SMS-részvétel alapdíjas (annak a távközlési szolgáltatónak a tarifája szerint, amelynek

hálózatáról az SMS-t a néző indítja). Azok a telefonszámok, amelyekre SMS-ben szavazat

küldhető, a műsorban rendszeresen elhangzanak, illetve a képernyőn megjelennek, ahogy az a

két számjegyből álló kód is, amely az egyes dalokhoz tartozik. A szavazásban külföldi nézők

is részt vehetnek.



A Dal 2020 applikáció Az idén nem lehet applikáción keresztül szavazni. A szavazásszolgáltatás pontozás része a válogatókban és az elődöntőkben az utolsó dal elhangzása után kezdődik 10 percig, majd a kiesők kihirdetése után folytatódik, amíg a műsorvezető bejelenti a szavazás lezárását, 5 perc múlva. A döntőben a zsűritől legtöbb pontot kapott 4 dalra lehet a résztvevőknek szavazni. A résztvevőknek körülbelül 20 percük van voksaikat leadni (ennek pontos hosszúsága az élő adásban dől el). A legtöbb nézői szavazatot szerzett dal nyeri a versenyt. Egy telefonszámról 25 érvényes SMS szavazat küldhető – függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint. Az ugyanazon számról érkezett szavazatokat a rendszer a 26. szavazattól akkor is érvénytelennek tekinti, és az összesítéskor figyelmen kívül hagyja, ha azok a szavazási időszakon belül beérkeznek. A válogatókban és az elődöntőkben kialakult holtverseny esetén a zsűri szótöbbséggel dönt a továbbjutó dal(ok)ról. Ha a zsűri pontozásának eredményeként úgy alakul ki holtverseny, hogy négynél több dal jutna tovább a nézői szavazásra, a zsűri a továbbjutás szempontjából utolsó helyen holtversenyben állók közül vagy az(oka)t a dal(oka)t nevezi meg, amelye(ke)t nem juttat a legjobb négy közé, vagy az(oka)t, amelye(ke)t igen. Ha a Verseny döntőjében az SMS-ben keresztül zajló nézői szavazás eredményeként alakul ki holtverseny, a szavazást – a műsoridő-keretek között, 3 percnél rövidebb időtartamban – kell újraindítani. [2020.02.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Noa Énekstúdió szolgáltatás » oktatás [2020.01.30.]

