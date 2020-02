Balaton Sound 2020 - Újabb fellépőket jelentettek be Újabb fellépőket jelentettek be szerdán a Balaton Sound szervezői. A fesztiválon Dj Snake, Steve Aoki, Lost Frequencies, Paul van Dyk és Banks is koncertet ad július 8-tól 12-ig Zamárdiban. A közelmúltban a tudatos és biztonságos fesztiválozás megteremtéséért nemzetközi fesztiváldíjjal elismert Balaton Sound MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tavaly elmaradt koncertjét pótolja be Dj Snake, jön a Dj Mag listáján a 10. pozíciót elfoglaló Steve Aoki, a Tomorrowland fesztiválon rezidens Lost Frequencies és a triphop/hiphop/elektropop világában sikereket arató énekesnő, Banks is. Szintén Zamárdiba tart a világ egyik legkeresettebb dj-je, Paul van Dyk, a moombahton és a moombahcore műfaj úttörőjeként ismert Dillon Hart Francis, az élő performanszaival a legnagyobb fesztiválokat bejáró Carnage, az amerikai rapper, JPEGMAFIA, a berlini székhelyű techno duo, a Pan-Pot, az alternatív dj-k elit társaságában jegyzett Patrick Topping, valamint a holland techno szintér egyik legsikeresebb fellépője, Reinier Zonneveld.



A Sound vendége lesz a minimál techno, a deep house és a melankolikus pop egyvelegét tálaló Jan Blomqvist & Band, a Samir és Diego által alkotott holland duó, azaz a Moksi, a berlini székhelyű elektronikus zenei páros, a Mind Against, a techno/house bulikat celebráló Rodriguez Jr., a hardtrap sztárjaként számon tartott SayMyName és a londoni székhelyű dj/producer, Archie Hamilton is.



A nemzetközi felhozatalt kiegészítő magyar fellépők között lesz a 2020-es Soundon a Halott Pénz, Majka&Curtis és a Wellhello.



A szervezők még tavaly bejelentették Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo, Don Diablo, Robin Schulz, Danny Tenaglia vagy Deborah De Luca érkezését Zamárdiba. MTI [2020.02.07.]

