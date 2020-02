Operában tűnik fel a legendás magyar tévés? Mutatjuk a részleteket! Vitray Tamás Händel operában lép színpadra. Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára a Szegedi Szabadtéri. Händel vígoperai jellegű, fordulatokban gazdag művében, az Agrippinában mások mellett Mester Viktória, Ludovik Kendi, Hanczár György és Gyüdi Eszter is főszerepet kapott. Sőt, kommentátor szerepben a népszerű újságíró, Vitray Tamás is színpadra lép. Idén sem kell nélkülözniük az operarajongóknak kedvenc műfajukat, hiszen a fesztivál Händel népszerű művét, az Agrippinát tűzi műsorára. A barokk opera a laza erkölcsű Rómába vezeti a nézőket, ahol Néró és anyja cselszövéseit láthatjuk a hatalmon lévő uralkodó ellen- mindezt humoros elemekkel fűszerezve. Händel remekművét a Szabadtérin már otthonosan mozgó Pányik Tamás állítja színpadra magyar nyelven, új fordításban. A cselekmény szálait mozgató, a hatalomhoz görcsösen ragaszkodó címszereplő Mester Viktória lesz, míg fiát Nérót, a leendő császárt, Hanczár György alakítja. A fiatal tenor nemcsak a hazai, de a nemzetközi színpadon is ismert, többek közt Csehországban, Franciaországban és Németországban is imádták a nézők. A hatalom közelébe elbűvölő szépségével jutó Poppea figuráját Gyüdi Eszter kelti életre. Ausztriától Romániáig már meghódította az operaközönséget Ludovik Kendi, aki ezúttal Pallante-ként tér vissza a Szabadtéri deszkáira. A neves énekes gárda mellett a darabban egy különleges szereplőt is láthatnak a nézők, a kommentátor szerepében ugyanis Vitray Tamás, legendás újságíró látható majd. A többi alkotó nevére is fény derült: a barokk dallamok például a Liszt Ferenc-díjas Pál Tamás karmester dirigálásában csendülnek fel. A darab különlegességét és modernitását pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a mozgásvilágáért a street dance világából is ismert Barta Viktória felel, aki a tavalyi évad szuperprodukciója, a Titanic koreográfusa is volt. A fordulatos történet két estén, július 17-én és 18-án látható az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. [2020.02.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje felsőfoku zongora-ének oktatás! szolgáltatás » oktatás [2020.02.08.]

Zeneszerzés,komponálás egyéb [2020.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu