Alföldi Róbert rendezi a szegedi West Side Story-t 2020 nyarán kerül színre a Szegedi Szabadtéri Játékokon a nagyszabású musicalbemutató, a West Side Story. A szívhezszóló Rómeó és Júlia-történet, izgalmas bandaháború, latin temperamentum és Leonard Bernstein varázslatos zenéje egészen biztosan minden nézőt elvarázsol. Legendás musicalklasszikus premierje zárja 2020 augusztusában a Szegedi Szabadtéri Játékokat: a West Side Story ismét szerepel a Dóm téri színpad műsorán. 1965-ben itt láthatta először a darabot a magyar közönség. A szegedi fesztivál évtizedek óta világhírű musicalek hazai bemutatójának színhelye. Magyarország Broadway-ének is nevezhetjük a Szabadtérit, ahol korunk legnépszerűbb műfaja, a ma népoperája kiemelt szerepet kap: számos musicalsiker innen indult el itthoni hódító útjára. Leonard Bernstein nagyszabású, Hollywood aranykorát idéző, gyönyörű zenei világú, latin ritmusokkal fűszerezett műve számtalan generációt meghódított már. Jövő nyáron Alföldi Róbert rendezésében láthatja a közönség a sikerdarabot, a Zikkurat Színpadi Ügynökség produkciójaként. A West Side Story-t a Rómeó és Júlia történetéből inspirálódva szerezte a mester, így az előadás rímel majd a korábbi Dóm téri élményekre, amikor is Shakespeare love story-ját láthatták a nézők. Ez a történet azonban New Yorkban, az 1950-es években játszódik. Két rivális, különböző etnikai hátterű banda, a Jets és a Sharks harcát követhetjük végig, miközben Tony és a puerto rico-i Maria szerelembe esnek egymással. A produkció ősbemutatójára 1957-ben került sor a Broadway-n, és rögtön 6 Tony-díj-jelölést is besepert, a filmadaptáció pedig 10 Oscart kapott. Azóta folyamatosan inspirálja a színházi és filmes alkotókat, 2020-ban Steven Spielberg készít belőle új verziót a mozivászonra. A West Side Story kultikus alapművé nőtte ki magát, Bernstein lánya, Jamie Bernstein szívhez szóló indoklása szerint nem is lehet ez másképp, hiszen a fantasztikus zenei világ mellett a történet a szeretet gyűlölet feletti győzelméről szól, miközben olyan, a mai napig fontos kérdésekről beszél, mint az idegen kultúrákkal szembeni félelem és a rasszizmus mérgező jelensége. Ritkán láthatják tehát a Szabadtéri nézői a lenyűgöző darabot, érdemes már most készülni a jövő nyári bemutatóra. Alföldi Róbert rendezése 2020. augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én lesz látható a szegedi színpadon. Jegyek már válthatók, online.



