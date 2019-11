Pazar szereposztással érkezik Szegedre a Jézus Krisztus Szupersztár Gallusz Nikolett, Serbán Attila, és Sasvári Sándor is szerepel a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő évi szuperprodukciójában, a Jézus Krisztus Szupersztárban. A világsikerű rockoperát Szirtes Tamás rendezi. Több mint 30 év után újból visszatér bemutatása színhelyére, a Dóm térre a Jézus Krisztus Szupersztár. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice varázslatos műve a Szegedi Szabadtéri Játékok életében különleges szerepet tölt be, hiszen 1986-ban itt mutatták be Magyarországon először. A bibliai történet különlegessége, hogy a rock és a beat zene segítségével kel életre. Az eredeti musical 1971-ben debütált New Yorkban, majd a világ szinte valamennyi országában- többek közt Angliában, Svédországban, Ausztráliában, Párizsban, Spanyolországban, Brazíliában és Ázsiában is- elsöprő sikert aratott. A Jézus utolsó napjait feldolgozó történet Hollywoodot is inspirálta, a rockoperából 1973-ban egy Oscar-díjra jelölt filmadaptáció is készült, majd 2000-ben egy modernebb hangvételű feldolgozás született belőle. Azt már korábban bejelentette a Szabadtéri, hogy a világhírű rockopera a Madách Színház társulatával, Szirtes Tamás rendezésében érkezik Szegedre. A művésznek olyan felejthetetlen Dóm téri előadásokat köszönhetünk, mint például a Szerelmes Shakespeare, a négy évadon át játszott nagysikerű musical, a Mamma Mia! vagy A nyomorultak. A jövő nyári produkcióban Pilátust Sasvári Sándor alakítja. Érdekesség, hogy a színész már az 1986-os Dóm téri ősbemutatóban is szerepelt, akkor Jézusként láthatta a közönség. Jézus tanítványát, Júdást a hazai musicalszínjátszás egyik meghatározó alakja, Serbán Attila, míg Mária Magdolnát Gallusz Nikolett játssza. A Jézus Krisztus Szupersztár öt estén - július 3-án, 4-én, 5-én, 10-én és 11-én nyűgözi le a Szabadtéri szerelmeseit. A darab műsorra tűzésének szép aktualitást ad, hogy a város jövőre ünnepli a Fogadalmi Templom felszentelésének 90. évfordulóját is, mely a kezdetek óta a Szegedi Szabadtéri elválaszthatatlan szimbóluma.



Jegyvásárlás



Szegedi Szabadtéri [2019.11.30.] Megosztom: