Plusz előadást hirdet a Szegedi Szabadtéri az Apáca show-ból Hatalmas az érdeklődés a Szegedi Szabadtéri Játékok idei egyik legnépszerűbb musicalje, az Apáca show iránt. A sztárokkal teli produkcióra olyan ütemben fogynak a jegyek, hogy az igazgatóság úgy döntött: az eredetileg tervezett két előadás helyett most egy harmadikat is meghirdet. Szemkápráztató ruhák, fülbemászó dallamok és igazi sztárkavalkád jellemzi az idei évadban visszatérő közönségkedvenc musicalt, az Apáca show-t. A 90-es évek ikonikus vígjátékának színpadi változatát a Dóm téren láthatta először a magyar közönség. A darab nem csak a Broadway-n aratott hatalmas sikert, a Szabadtéri nézői is rajongásig megszerették a 2018-as évadban, így nem csoda, hogy a darab nyáron triplázni fog. A nagysikerű produkció a szegedi színpadra Szente Vajk rendezésében tér vissza. Már nyilvános a szereposztás is: Feke Pál lesz Eddie Souther rendőrtiszt, Alföldi Róbertet pedig gengszterként, Curtis Jackson szerepében láthatjuk ismét az előadásban. A diszkódívát, Deloris Van Cartier-t Sári Évi játssza, míg a neki rejtekhelyet biztosító szigorú zárdafőnöknőt Janza Kata alakítja. O’Hara atyát ezúttal is Csonka András játssza. A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Zikkurat Színpadi Ügynökség fergeteges darabja a plusz előadással 2020. július 31. és augusztus 1. mellett augusztus 2-án varázsolja el a Dóm téri nézőket. Az új előadásnapra a Szabadtéri jegypénztárában és a szegediszabadteri.hu oldalon az érdeklődők már megválthatják belépőiket.



