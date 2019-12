Érkezik a Betörő az albérlőm az Újszegedi Szabadtéri Színpadra Öt lökött rabló, egy naiv idős hölgy és egy abszolút tökéletlen bűntény. A Betörő az albérlőm című fergeteges krimivígjáték 2020. július 24-én és 25-én érkezik az újszegedi színpadra, Keszég László rendezésében. Különleges komédiával készül jövő évadára a Szegedi Szabadtéri Játékok. A feketehumorban gazdag Betörő az albérlőm több mint fél évszázada kacagtatja a nézőket, ezúttal az Újszegedi Szabadtéri Színpadon élvezhetjük a helyzetkomikumokkal teli vígjátékot. Mrs. Wilberforce a kedves, idős özvegy hölgy London külvárosában él egyedül, és hogy ne legyen magányos, időnként kiadja albérlőknek az üres szobáit. Egyik nap Marcus professzor és csapata kopog be hozzá, akik muzsikusnak adják ki magukat, és mivel a hölgy szereti a zenét, engedi, hogy beköltözzenek. Az „amatőr vonósnégyes” azonban valójában egy rablóbrigád, akik éppen egy pénzszállító autót akarnak kifosztani, főhadiszállásuk pedig az idős asszony lakása. A rablás után persze hamar lelepleződnek a kotnyeles főbérlő előtt, ezért úgy döntenek, legjobb lesz, ha megszabadulnak tőle. A fekete humorral átitatott történetből William Rose forgatókönyve alapján 1955-ben készült mozifilm, 2004-ben pedig az amerikaiakat is megihlette, így a világhírű Coen fivérek is feldolgozták a sztorit. A színpadi változatra 2011 decemberéig kellett várni, a darab ősbemutatója a londoni Gielgud Theatre-ben volt. A mókás karakterektől hemzsegő nagysikerű komédiát a Miskolci Nemzeti Színház társulatával, Keszég László rendezésében láthatja a közönség -Tadeusz Słobodzianek A mi osztályunk című színműve helyett- július 24-én és 25-én. Szegedi Szabadtéri [2019.12.07.] Megosztom: