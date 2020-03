Kapcsolódó cikkek • Janza Kata: "Most fogom megismerni igazán a karaktereimet." Képgalériák • Tesla - premier tapsrend Nikola Tesla - Végtelen energia musical show ősbemutatón jártunk Ősbemutatót tartott a TBG Production 2020. február 28., 29., és március 1-én RaM Colosseumban. Közel 150 ember dolgozott az új magyar musical show sikerén. Vona Tibor, a produkció kreatív ötletgazdája elmondta, az a céljuk, hogy a musical nemzetközi színtérre kerüljön, sokat utazzon, hogy hírünket vigye a világban, hiszen Budapest a fény városa. Egy új magyar musical született, amely Nikola Tesla, a kissé kényszeres, különc zseni, a hatalmas lángelme munkásságát mutatja be. Tesla a váltóáram felfedezője, nevéhez 146 találmány fűződik, köztük a rádió, a távirányítás, a megújuló energia felhasználás. Tevékenységét az elektromosság, mágnesesség területén fejtette ki. Nagyon fontos és pontos az előadás műfaji besorolása: musical show. Ha az ember tudja, hogy a TBG Production repertoárjának darabját fogja látni, számít a lendületes, energikus, akrobatikus show táncra, a 80 négyzetméteres LED-rácson megéledő 21. századi csúcs animációra, akkor nem fog csalódni. A Tesla témakörhöz illik is a modern megjelenítés, hiszen mindannak amit most a színpadon láthatunk, nagyon is sok köze van Tesla felfedezéseihez. A musical műfajban nincsenek szigorú megkötések, mégis talán a zenés színházat kedvelő nézők ahhoz szokhattak eddig, hogy a történetben van egy konfliktus, mélypont ahol összefutnak a cselekmény szálai, katarzis és végül a konfliktus lezárása következik. Jelen esetben egy életút feldolgozásáról van szó. Egressy Zoltán - író és Müller Péter Sziámi - dramaturg és dalszövegíró, egy teljes életpályát próbált végigvezetni a két felvonáson. Nem voltak könnyű helyzetben, hiszen rengeteg technikai információt és sok-sok életrajzi elemet akartak megfogalmazni a nézők számára is érthető nyelvezettel. Tesla minden pillanatát a tudomány töltötte ki és bár sokat utazott, életútja nem kiabál a musicales feldolgozás után, sokkal inkább való a tudományos folyóiratokba. Ennek a műnek is vannak konfliktusai, Tesla belső vívódásai, az Edisonnal vívott tudományos és emberi harcai, a modernizáció kérdései. A végső megoldás pedig Tesla maga, és visszavonhatatlan hatása a földi létezésre. Az alkotók a fizikust mutatják be, de művészi eszközökkel egy misztikus aurát képeznek a zseni köré. Nikola Smiljanban (a mai Horvátország területén) született, apja halála után Prágában tanult, majd Budapesten vállalt munkát. Tudományos kutatása Párizsba majd Amerikába vitte. A musicalben a különböző helyszíneken felvillannak előttünk életeseményei, bevillanásai, felfedezései. Két fikciós szerelmi szál is került a történetbe - Szigeti Adéllal és Sarah Bernhardt francia színésznővel - ami lágyabbá, színesebbé teszi a sztorit. Nikola Tesla - Szabó P. Szilveszter és Pesák Ádám végig színen van. Nyolcvanhét évig élt a zseni, születésével kezdődik és halálával ér véget a darab. A fiatal fiú és az idős ember megformálása mindkét színész számára nagy kihívás, fizikailag és művészileg egyaránt, a karakter nagy ívet jár be, de fokozatosan építkezik. A Duka Teslát játszó Janza Kata és Füredi Nikolett esetében ez nem mondható el. Rövid jelenetükben hatalmas időt és nagy jellembéli változást kell bemutatniuk. Egyik pillanatban boldogan hozzák világra kisbabájukat, a következő képben már egy gyermeket elsiratva, a férjük temetésén, megtörten találkozunk velük. Janza Katát láttuk az előadásban, briliánsan oldotta meg feladatát, az idős Duka dalát csodálatosan adta elő. Szokatlan lehet Szabó P. Szilveszter követőinek, hogy kedvencüket popos zenei világban hallják énekelni, de számíthatunk a tőle megszokott profizmusra. Szilveszter jottányit sem enged a drámai szerepformálás, és beleélés tökéletességéből, annak ellenére sem, hogy tulajdonképpen egy show-t látunk a színpadon. Szigeti Antal figurája egy bohém, laza karakter, ellentéte Teslának, az ő narrációiból tudjuk követni az életutat, Szabó Máté és Kovács Áron a megformálói. Szabó Mátét láttuk, nagyon vonzó, szimpatikus figurát hozott létre. További szerepekben, Békefi Viktória, Bori Réka, Szomor György, Lux Ádám, Egyházi Géza, Kautzky Armand, Gerdesits Ferenc, Gerner Csaba, Maday Gábor látható. Sebestyén Áron - zeneszerző húsz dalt komponált a musicalhez, modern, hangulatfestő, popos számok, kiemelném Duka Tesla - Janza Kata, Edison – Szomor György, Nikola Tesla – Szabó P. Szilveszter drámai dalát, valamint az ünnepi hangulatú Sarah Bernhardt – Janza Kata dalt, ami igazán nagy hangterjedelmet igényel az előadóktól. Szomor György orgánuma és előadása, Békefi Viktória szólója is nagy hatással bírt. A művészek zenei alapra énekelnek. Szabó Anikó koreográfiái hihetetlen mozgalmasságot, hangulatot és látványt adnak az előadásnak. Az akrobatikus elemektől lesz igazán show a musicalből. Kiss Márk tervezte a jelmezeket, megjelenik bennük a századforduló hangulata. Rengeteg kosztüm készült, a tánckar minden tagjának más a ruhája, mely helyszínenként is változik.



Forward Production dolgozott a látványvilágon, mely nagyon hangsúlyos eleme lett a produkciónak. Másodpercre pontosan zenére mennek a képek, amikor elindul a zene, automatikusan viszi magával az animációt is. Vannak olyan jelenetek, jelek, amelyek színészhez vannak kötve. A bejátszó technikus kollégáknak nagyon kell figyelniük arra, hogy pontosan mi fog történni a színpadon.



Az animáció lebilincselő, az ember, késztetést érez, hogy megörökítse a képeket, gyönyörűen jelenik meg a prágai jelenetben a könyvtár, Budapesten az őszi Városliget, a Gellért Fürdőben felcsobbanó víz, Párizsban a repkedő szentjánosbogarak, az Operaház, az Amerikába induló hajó, a párkányról felreppenő fehér galamb. Hosszan lehetne még sorolni a feltáruló képeket. A látvány szerves része a Menüett Production által készített gazdag fényjáték.



A Nikola Tesla életéről szóló új musical show megtekintését annak ajánljuk, aki szereti TBG Production munkáit. Értékeli a látványos show táncokat és a színes, részlet gazdag animációt. Szereti a modern, mai populáris zenét és nyitott egy életrajzi műre. Radó Denise rendezésében ezt fogja megtalálni.



