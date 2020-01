Kapcsolódó cikkek • "Fájt a szívem, még sírtam is" - Janza Katával beszélgettünk • Jön a Nikola Tesla - Végtelen energia előadás - jegyek itt • Teljes a Nikola Tesla - Végtelen energia musical szereposztása musical Képgalériák • Tesla sajtótájékoztató Janza Kata: "Most fogom megismerni igazán a karaktereimet." Janza Katával a Nikola Tesla – Végtelen energia című új magyar musical show kapcsán beszélgettünk. „Bába: Könnyen jött világra, nagyon meg akart születni. (Mennydörgés)

Íme, a vihar gyermeke.

Duka Tesla (anya): Vészjóslóan hangzik. (Villámcsapás)

Azt hiszem, ő inkább a fény fia.”

(részlet a darabból)

„Nikola Tesla szerb-amerikai fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt.”- írja a Wikipedia. Az ő sztoriját, munkásságát dolgozta fel Egressy Zoltán – szövegíró, Sebestyén Áron – zeneszerző, Müller Péter Sziámi – dramaturg, dalszövegíró. A darabot Radó Denise rendezi. A bemutató 2020. február 28., 29., és március 1-n lesz a RaM Colosseumban. A teljes alkotó csapattal nem dolgoztál még, hogyan kerültél a produkcióba? Vona Tibor, a TBG Production által létrejött musical show ötletgazdája kért fel a szerepre. Régen beszélgetünk róla, hogy jó lenne egy közös munka. A szereplőkkel szinte mindannyian dolgoztunk már együtt. Nagyon szeretem őket, Szomor Gyurit, Egyházi Gézát. Békefi Viki a szárnyaim alatt nőtt fel a Sziget Színházban. Pálfalvi Attila az egyik legjobb barátom… Pesák Ádám és Szabó P. Szilveszter váltott szereposztásban játssza a címszerepet. Ádám és Szilveszter, vonásaikban rendkívüli módon hasonlítanak a valódi Nikola Teslára. Egy olyan társulat jött össze, melynek a tagjait imádom. Régi kapcsolat fűz Müller Péter Sziámihoz. Mi a helyzet a többiekkel? Érdekes lehet, hogy melletted ülnek az alkotók. Müller Péter Sziámi ezer éves szerelem. Az összes nagy sikerem szövegét ő írta. Lévay Szilveszter musicaleket. Ő olyan alkotó, aki szívén viseli a színészek véleményét minden munka során. Kéri, hogy „szólj, ha neked ott az a hangzó nem jó”, „mond, ha nem értesz egyet”. Kifejti, mire gondol pontosan a verssorokban, segít, hogy a dalokban könnyebb legyen megjeleníteni a komplex érzésvilágot, melyet a szövegbe bele álmodott. Sebestyén Áronnal, a darab zeneszerzőjével egyszer dolgoztam korábban. Abban a munkában megfogalmazódott bennem, milyen jó lenne még találkozni ezzel a fiatalemberrel más produkcióban is. Sok újszerű felvetése volt, bátran nyúlt olyan dolgokba, amibe én magam nem mertem volna belevágni. Volt egy ötlete, hogy az Elisabeth nagydalt más stílusban játsszuk el. Ő kísért, és nagyon szép lett a végeredmény, nagyon modern és más. Amennyire féltem tőle, annyira boldoggá tett azon a koncerten a merészsége. Mikor láttam, hogy ő a zeneszerző, biztos voltam benne, hogy egy olyan próbafolyamatnak nézünk elébe, ahol lehet az alkotókkal együtt gondolkodni. Ő is olyan ember, aki kíváncsi a színészek ötleteire is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy hatalmas munka van már a csapat mögött. Megszületett a szöveg, a dalok, a díszlet, a látvány- és hangtechnika, varrják a kosztümöket, készen vannak koreográfiák. Most jönnek a színészek a képbe, ismeritek már valamennyire a darabot? A zenei anyagot már ismerjük. Nagyon-nagyon szépek a dalok. Nagyszerű érzés úgy dolgozni, ha a szerző élőben ott van veled, és úgy születik meg egy musical. A tartalom kifejezésében fontos szerepe van annak, ha egy tartott hangot énekelünk, ha harsányan hagyjuk abba, vagy ha lefele csendesítjük el a dalt. Jó próbafolyamatra számítok. Most fogom megismerni igazán a karaktereimet. Az olvasópróbán látjuk meg a végső formátumot, hogy honnan - hová fejlődött egy figura. Két szerepet, váltott szereposztásban játszol a darabban. Beszéljünk előbb Duka Tesláról, ő Nikola édesanyja. Duka Tesla 1822-ben született Horvátországban. Öt gyereket szült. A szöveg szerint „különleges asszony”. Nikola úgy fogalmazza meg „olyan erős, amilyen én soha nem leszek”. Aggódik és bíztat. Elenged, sőt elküld. Nagyon összetett karakter, bölcs asszonynak gondolom. A másik szerep Sarah Bernhardt, Nikola szerelme. A valóságon alapuló történetnek ez a szerelem egy fikciós szála. Ezt a megmagyarázhatatlan, varázslatos szerelmi szálat Nikola Tesla és Sarah Bernhardt között, most még valahogy úgy tudom elképzelni, ahogyan A legnagyobb Showman című filmben láttam, mikor a díva kiállt a dalával. Távolról figyeli egymást a két szereplő és létrejön egy hatalmas, tömött koncertteremben egy másodpercnyi csend. Halkan bekúszik a zongora és a díva csak ott áll, és lassan belekezd a dalába. Nem kell feltétlen fizikailag megtörténnie valaminek két ember között, elég, ha érzed azt a megmagyarázhatatlan szálat, ami összeköti őket. Ezt gondolom én erről a szerelemről. Kíváncsi vagyok, egyezni fog-e az érzetünk, gondolatunk a rendezővel. Nyilván neki már van egy elképzelése, izgalmas lesz az olvasópróba. Radó Denise a rendező, vele még soha nem dolgoztam. Milyen vagy munka közben? Azt mondják, velem nem nehéz dolgozni. Azt hiszem, fegyelmezett vagyok, kiegyensúlyozott. Örök játékkedvem van. A bennem lévő derűt nem szeretném elveszíteni soha. Egy tragikus esemény miatt beugrásra készülsz a Budapesti Operettszínházban. Elhunyt Felföldi Anikó Jászai Mari-díjas, érdemes művész. Mennyire vagy felkészülve Blumné szerepére a Menyasszonytáncban. Rám zuhant a súlya. Egyrészt Ancsika halála miatt, másrészt pedig, mert rajongója voltam ennek az előadásnak. Sokszor láttam a kollégákat a színpadon. Tudtam, hogy nem kis szerepről van szó. Jelentős egyéniségek szokták játszani. Olyanok, mint Molnár Piroska, Felföldi Anikó, most pedig Szulák Andi. Ez nagyon szép feladat, nagyon összetett, a humorán túl megvan a drámaisága. Egyszer biztosan imádni fogom, de most négy napom van, hogy felkészüljek rá. Nem doppingol, még nem tud örömet okozni neked? Akkor tudna örömet okozni, ha új beállóként lenne két hónapom készülni rá. Most nagyon nyomaszt az előttem álló mindössze négy nap. Tele vagyok kérdésekkel, meg tudom-e tanulni a szöveget, el tudom-e engedni magam benne, élvezik-e majd a nézők? A Rebecca musicalt nagyon is élvezik a nézők. Mrs. Danvers szerepét játszod benne. Az a hír járta, hogy leveszik a repertoárból ezt az előadást. Amit biztosan mondhatok erre, hogy új beállókkal készülünk a kétszázadik, jubileumi előadásra, tavasszal jön a következő blokk, nagyon szeretjük a darabot. Hogyan látod az előtted álló hónapokat? Most a következő négy napra fókuszálok. Rengeteg koncert áll előttem. Fogok egy picit forgatni is a közeljövőben. Mennek a darabjaim az Operettszínházban. Készülök a Nikola Tesla bemutatóra, biztos, hogy utazni is fogunk a produkcióval. Fejtörést okoz, hogy mikor fogunk pihenni a családdal, de nagyon fontos számomra, hogy a gyerekeimmel is töltsek időt. Az interjút készítette: Jagri Ágnes Nikola Tesla sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra [2020.01.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

