Tóth Vera: "Még bírjuk, de...." "Még bírjuk, de azért mindkettőnket megviseli az, hogy egyelőre nem tudjuk a szakmánkban teljesen kiélni magunkat és a megélhetésünkről már nem is beszélek, de nem sírós posztot szeretnék írni.+ - kezdte Tóth Vera, aki hivatalos oldalán osztotta meg gondolatait április 10-én. "Még bírjuk, de azért mindkettőnket megviseli az, hogy egyelőre nem tudjuk a szakmánkban teljesen kiélni magunkat és a megélhetésünkről már nem is beszélek, de nem sírós posztot szeretnék írni. A hitünk nem hagyott el bennünket és ez a lényeg!:-) Nagy dolgokon jár az agyunk és a közös gasztroművészeti programsorozatunkon is tudunk nagyokat gondolkodni. Zoli sokkal nyugodtabb, mint én:-) Nem is tudom, hogy csinálja?:-) A legjobb társ a Földön, mert mindig erőt ad és egyfolytában pozitív. Azt mindketten érezzük, hogy utána sokkal jobb lesz minden... Szerinted mi ennek az egésznek a pozitív hozadéka a saját életedben és a világéban? Meg tudod látni, találni az örömöd a bizonytalan napokban?" - zárta sorait az énekesnő. [2020.04.10.] Megosztom: