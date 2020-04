Láttad már? Honeybeast és Caramell - Túlélő Mutatjuk Honeybeast és Caramell - Túlélő című újdonságát.



Álmomban nem fáj a szívem

Káosz van, ébren lenni most muszáj

Így jártunk mindenféle értelemben

Elnéztük, elrontottuk, nem mértük fel



Emlékszel, hogy álmodoztunk

Csak pár év, és jön majd egy szép új világ

A gyerkőcöknek eljött, és most tényleg vége

Nem mértük fel, nem láttuk, nem fogtuk fel



Azt mondták, nem kell végignézned

Hogy a bolygó visszavág

Hova bújhat a túlélő

Ha égig égnek a fák?



Égnek a fák, nem láthatják

A kihalt városok és elnémult sztrádák



Másokkal történik mindez

Elhittük, nem történhet meg velünk

És most a félvállról vett rém felébredt

Feltámadt, nézhetjük, nem fogjuk fel



Álmomban nem fáj a szívem

Káosz van, ébren lenni most muszáj

Így jártunk mindenféle értelemben

Elnéztük, elrontottuk, nem mértük fel



Azt mondták, nem kell végignézned

Hogy a bolygó visszavág

Hova bújhat a túlélő

Ha égig égnek a fák?



Égnek a fák, nem láthatják

Égnek a fák, nem láthatják

A kihalt városok és elnémult sztrádák

