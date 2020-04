A Cuki Presszónál nincs megállás A jelenlegi helyzet ellenére is teljes gőzzel dolgozik az egykor a legendás CAFB dalok feldolgozásával induló, mostanra duóvá alakult Cuki Presszó. A jelenleg már saját nótákkal - fülbemászó dallamokkal és odamondós, városi filozofálgatásokkal operáló kettős az elmúlt időszakban dupla megjelenéssel rukkolt elő.



A 2019-es év végén Az én nagyapám című számukra érkezett meg a hivatalos klip.







Április elején pedig ismét egy feldolgozást hoztak nyilvánosságra: az eredetileg Szakácsi Greg által jegyzett Utazás című track kapott új köntöst.





A Kondella Krisztián (perka) és Sütő Lajos (ének, gitár) alkotta csapat robog is tovább a populárissá szelídített régi-új dalokkal: sok szerzeményük van készülőben, így amint lehet, útra is kelnek majd a nem mindennapi repertoárral.



További infók itt. [2020.04.21.] Megosztom: