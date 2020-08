Kapcsolatok • Tiszaalpár, Régi Tűzép Ez a fesztivál nem marad el! Jön a 2020-as Alpárfeszt, hogy ne múljon el a nyár jó koncertek nélkül, szeptember 3-5., Tiszaalpár, Régi tüzép. Magyarország legkörnyezetbarátabb és legundergroundabb fesztiválja idén már hetedik alkalommal vár ütős hazai antimainstream zenekarokkal a Tiszánál. A három nap zenei relax és underground őrület pedig valóban igazi chill élmény lesz: a reggae-től a funk muzsikán keresztül egészen a fúziós és modernmetal produkciókig mindenféle szubkulturális stílus megfordul majd a fesztivál egyetlen színpadán. És éppen ez, vagyis a szokszínű zenei felhozatal és a természetközeliség az Alpárfeszt örök és megkérdőjelezhetetlen védjegye, és ezt az egzotikumot támasztja alá az is, hogy a helyszín idén is, ahogy a kezdetektől, egy egykori birkalegelő lesz. Na de nézzük a zenei konkrétumokat: Dungaree, IDEGEN, Muddy Roots, Let the cigar die, VolumeFeeder, DonGatto, Lazarvs, Stubborn, és a KIES zenekar is tiszteletét teszi többek között az ország legzöldebb, nemcsakmetal hosszúhétvégéjén. Ráadásul az együttesek mellett a bolygóvédelem is fontos szerepet kap: így egyik első hazai fesztiválként az Alpárfeszt szervezői már két éve kitiltották a PET palackokat, a piát pedig kizárólag repoharakba mérik majd ebben az évben is.



A vírushelyzet miatt a belépés napi 500 főre limitálódik, ezért előzetes regisztrációhoz kötött.

Tobábbi imformációt itt találsz. "Ha nem ismered ezt a világot, de kíváncsi vagy rá, akkor is érdekes olvasmány lehet számodra ez a könyv, hiszen bepillantást nyerhetsz egy olyan helyre, ahol a szabadság, az összetartozás élménye, a kulturális küldetés, a közös alkotás öröme, az ifjúkori álmok valósággá válása játszódik. Folytathatnám ezt a sort még sokáig, de úgy is mindenre fény derül majd számodra…" [2020.08.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.]

Kabir szolgáltatás [2020.08.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu